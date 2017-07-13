سيدة تٌعيد 12 ألف دولار عثرت عليهم بمقلب نفايات - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أعادت سيدة تركية تٌدعى ” عائشة دميرجان ” ملبغ 12 ألف دولار أميركي، لصاحبه بعدما وجدته داخل محفظه في مصنع إعادة تدوير النفايات الذي تعمل فيه بمنطقة ” باشاك شهير ” بإسطنبول .

حيث انها فور العثور على المبلغ أعلمت مديرية شؤون النظافة ببلدية باشاك شهير التي قامت بدورها بتسليم المحفظة وما بداخلها للشرطة ، فيما جاء صاحب المحفظة بنفسه إلى مكان عمل دميرجان وأعرب عن شكره لها.

ولدى سؤال دميرجان عن السبب الذي دفعها لتسليم المحفظة أجابت إن “ضميري لم يسمح لي بأخذها”.