سيدة تٌعيد 12 ألف دولار عثرت عليهم بمقلب نفايات - صحيفة صدى الالكترونية

سيدة تٌعيد 12 ألف دولار عثرت عليهم بمقلب نفايات
أعادت سيدة تركية تٌدعى ” عائشة دميرجان ” ملبغ 12 ألف دولار أميركي، لصاحبه بعدما وجدته داخل محفظه في مصنع إعادة تدوير النفايات الذي تعمل فيه بمنطقة ” باشاك شهير ” بإسطنبول .
حيث انها فور العثور على المبلغ أعلمت مديرية شؤون النظافة ببلدية باشاك شهير التي قامت بدورها بتسليم المحفظة وما بداخلها للشرطة ، فيما جاء صاحب المحفظة بنفسه إلى مكان عمل دميرجان وأعرب عن شكره لها.
ولدى سؤال دميرجان عن السبب الذي دفعها لتسليم المحفظة أجابت إن “ضميري لم يسمح لي بأخذها”.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 6 ساعات
جزاها الله خير على امانتها الكبيره
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 3 ساعات
عمل طيب وتلقاه قدامها ,,
,, جزاها الله كل خير على امانتها ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7500 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاها الله خير
بس انا شفت عجوز ترضع التويسات والخريفات من كلبه تكرمون وش نقول عنهم