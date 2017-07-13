طبي عسير يكتشف سيدة لديها رحمين أثناء الولادة - صحيفة صدى الالكترونية

طبي عسير يكتشف سيدة لديها رحمين أثناء الولادة
اكتشف فريق طبي بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير، سيدة لديها رحمان ومبيضان اثناء إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة، وتمكن الفريق من إخراج الجنين من أحد رحمي السيدة وهو بصحة جيدة.
وقال المشرف على متابعة الحالة بالمستشفى الدكتور خلف صالح، إن السيدة راجعت المستشفى قبل عام تشكو من تأخر حملها، موضحاً أن المستشفى صرفت لها بعض الأدوية للمداومة عليها لتكتشف المرأة أنها حملت بالفعل بعد عدة شهور.
وكانت قد أجريت للسيدة، موجات الصوتية التي أثبتت وجود رحمين لها يحمل أحدهما جنيناً، لافتاً إلى أنه تم ربط عنق الرحم للحفاظ على الحمل، قبل أن تجرى عملية قيصرية لها وتلد الجنين بالفعل.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 7 ساعات
سبحان الله🤔
العنااد[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 6 ساعات
سبحان الخالق
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 ساعات
سبحان الله الخالق ..وله في خلقه شؤن