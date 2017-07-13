التأهيل الشامل بعرعر يعقد اللجنة الطبية بمحافظة طريف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

حسب توجيهات مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ سميحان عايد الشمري .

حضرت اللجنة الطبية بمركز التاهيل الشامل بعرعر لمحافظة طريف وذلك لمعاينة المستفيدين المتقدمين على خدمات الاعانة المالية والوقوف على حالتهم الصحية والنفسية بمقر مكتب الضمان الاجتماعي بطريف، وذلك لراحة المواطنين وعدم تكبدهم عناء السفر الى مدينة عرعر حيث كان في استقالبهم مدير مكتب الضمان الاجتماعي بطريف الاستاذ نايف مطلق الحازمي ومنسق التأهيل بالمكتب الباحث محمد صقر الطرفاوي.

حيث رأس اللجنة مدير مركز التأهيل الشامل بعرعر الاستاذ عبدالرزاق فرحان العنزي ، وعضوية كل من الدكتور احمد محمد هاشم والاخصائي النفسي مهدي عوض العنزي.