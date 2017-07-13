⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو .. سطو مسلح على صيدلية بالخرج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أقدم ثلاثة أشخاص ملثمين مساء أمس الأربعاء على السطو على إحدى الصيدليات بمحافظة الخرج، والاستيلاء على إيراد اليوم الذي كان بداخل صندوق المحاسبة.

حيث رصدت كاميرات المراقبة بالصيدلية دخول ثلاثة أشخاص ملثمين إلى داخل الصيدلية، والتوجه للصيدلي الموجود أمام صندوق المحاسبة، وكان أحدهم يحمل مسدسًا، والاثنان الآخران بحوزتهما سواطير حادة، وأبعدو الصيدلي عن الصندوق، ليستولوا عليه، وقد استولوا على مبلغ مالي، كان بحوزة الصيدلي.