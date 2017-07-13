إخلاء مبنى الطلاب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أصدرت إدارة جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلس ” يو سي إل ايه ” ، اليوم الخميس، أمرًا بإخلاء بعض مساكن الطلاب داخل الحرم الجامعي بعد تلقيها تهديدات بوجود قنبلة في أحد المباني.

وأوضحت إدارة الجامعة – وفقا راديو ” سوا ” الأمريكي – أنها تلقت اتصالًا فجر اليوم بوجود قنبلة في المركز الترفيهي، مشيرة إلى أن سلطات الأمن تتحرى صحة هذا التهديد.

وطلبت الإدارة من الطلاب في 3 بنايات مغادرة غرفهم والتوجه إلى مكان آخر فورا وحتى إشعار آخر.

وناشدت الإدارة بقية ساكني الحرم الجامعي البقاء داخل بناياتهم وتجنب منطقة المركز الترفيهي.