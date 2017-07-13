هيئة الهلال الأحمر تعتمد بناء عدد من المراكز الاسعافية في مختلف مناطق المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

في نقلةٍ نوعية لتهيئة البيئة المناسبة في المراكز الإسعافية، اعتمد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم مشروع إنشاء (26) ستة وعشرين مركزاً اسعافياً موزعة على عدد من مناطق المملكة ذات الاحتياج المستمر حسب معايير الهيئة، حيث تم مراعاة احتياجات ومتطلبات مستخدمي المبنى باحدث المواصفات الهندسية. وتم التوقيع مع عددٍ من المؤسسات الوطنية المتخصصة في بناء وإنشاء تلك المراكز الإسعافية. وتشمل هذه المباني مباني جديدة لافتتاح مراكز معتمدة، ومباني بديلة عن مباني متهالكه أو مباني مؤقته، وكذلك مباني بديلة عن مباني مستاجرة.

حيث تأتي هذه الخطوة كنقلة نوعية لجهاز الهيئة في مجال التوسع الأفقي للعمل الإنساني الإسعافي كأحد منتجات الهيئة الإنسانية وتهيئة بيئة العمل المناسبة لفرق العمل الإسعافية، يأتي متوافقاً مع ما تحظى به الهيئة من عنايةٍ كريمة من لدن القيادة الحكيمة والتعاون الايجابي من وزارة المالية والجهات ذات العلاقة ؛ ومتوازناً مع حاجة المواطنين والمقيمين في بلادنا الغالية التي تشهد نمواً سريعاً في مختلف مجالات التنمية، والهيئة حريصة على تحقيق خطة إحلال المباني المملوكة بدلاً من المستأجرة التي تتجاوز نسبتها 55% من إجمالي مراكز الهيئة ، كما تهدف الهيئة للتوسع المدروس في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة لتلبية احتياجات المناطق من المراكز الإسعافية سواءً على الطرق السريعة أو داخل المراكز الحضرية.