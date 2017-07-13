وزير الخارجية الإماراتي : على قطر وقف دعم وتمويل الاٍرهاب أو " مع السلامة " - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قطر، إلي بذل جهد أكبر لتحسين الثقة في ما توقعه وما تنفذه .

وقال أن دولة قطر وقعت اتفاقيتين مع دول مجلس التعاون الخليجي عامي 1993 و1994 ولم تلتزم بهما، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية من الدول الداعية لمكافحة الارهاب فى أن تلتزم قطر بتغيير هذا المسار.

ورحب الشيخ عبد الله خلال مؤتمر صحفي مشترك فى براتسلافا مع وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لايتشاك بتوقيع قطر اتفاقية لمكافحة تمويل الارهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، الا أنه أكد ضرورة أن تقوم قطر بجهد مضاعف في تغيير رؤية الكثير من الدول لما تقوم به من إيواء ودعم وتمويل وإبراز أصوات متطرفة وأصوات تدعو للعنف وأصوات تدعو للكراهية، وأضاف أن قطر تحتاج لأن تقوم بجهد أكبر لتحسين الثقة في ما توقعه وما تنفذه .

وأكد وزير الخارجية الاماراتى “حسبما ذكرت وكالة أنباء الامارات”، أن دول المنطقة قررت عدم السماح بأي نوع من أنواع التسامح مع جماعات متطرفة ومع جماعات إرهابية ومع جماعات تدعو للكراهية، مشيرًا الى أن المنطقة عانت بما يكفي وعندما تقرر ذلك دول بحجم مصر والسعودية فنحن متفائلون .. وإذا كانت قطر تريد أن تكون عضوا في هذا التحالف فأهلا وسهلا أما إذا قطر تريد أن تكون في الجانب الآخر -فكما نقول بالعربية – مع السلامة .