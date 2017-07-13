إخماد حريق بمدرجات زراعية امتد لـ " جبلين " بللحمر - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

تمكن مدني بللحمر، مساء أمس الأربعاء، منة إخماد حريقاً شب في 3 مدرجات زراعية وامتد لجبلين مجاورين لها بإحدى قرى بللحمر شمال أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم ” مدني عسير ” العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي إن الحريق نشب في أعشاب يابسة وشجيرات وبعض أشجار الطلح بمساحة 100×100م ومواقع أخرى متفرقة، وامتد الحريق بفعل الرياح إلى جبلين مجاورين للمزرعة من الجهة الشرقية والغربية.

وأضاف العاصمي أنفرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء وإخماد الحريق بواسطة آليات الإطفاء وتم تسليم الموقع للشرطة للبحث عن أسباب الحريق وإكمال اللازم.