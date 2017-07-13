بالفيديو.. مواطنة ترفض 50 مليون ريال للعفو عن قاتل ابنها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطنة ترفض 50 مليون ريال للعفو عن قاتل ابنها
رفضت مواطنة قُتل ابنها فتحَ الباب أمام شيوخ القبائل الذين اتوا للتوسط لديها للعفو عن القاتل مقابل دية القتل والتي بلغت 50 مليون ريال.
وأظهر مقطع فيديو متداول جمعًا من مشايخ القبائل، يقفون أمام باب منزل المرأة ويطالبونها بالعفو والسماح واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى وهو ما باء بالفشل.
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 7 ساعات
ماظنتي راح تتنازل لانها ام ان شاءالله تتنازل وتكسب الأجر
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 7 ساعات
ماظنتي راح تتنازل لانها ام ان شاءالله تتنازل وتكسب الأجر
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 7 ساعات
القاتل يقتل
ليش تحرجونها وتضغطون عليها
هي ماتبي
وهذا حق من حقوقها
علشانها حرمه تتجمعون على بابها كذا
لو رجال كان تناوشكم بالرشاش
اتركوها
إن عفت هي من نفسها فاالله يجزاها خير
وإن عيت
فمالكم حق تحرجونها
ولدها فلذة كبدها وانذبح
والي ذبحه تبونه يطلع يتمشى ولا كنه سوى شي
انا من رايي القاتل يقتل
حتى لو كان اقرب الناس لي.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 7 ساعات
والله قهر
صار القتل عندنا زي شربة الماء
تدرون ليش.
لأن القاتل يوم يذبح له نفس
يذبحها وهو متطمن إن الجماعة بيحلون الموضوع
والدية الله يكثر خير مواقع التواصل
شحذه وباقي عشرين مليون
باقي ثلاثين مليون
وصار تهاون فالقتل
الله المستعان بس.
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 7 ساعات
ليت من أخذ العقال اللي على رأسك وساقه على ظهرك يالخايب
زين مافيهم عتبان
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 7 ساعات
أنا ماأؤيد حد يعفي
الا إن كان القتل بالخطاء ودون قصد
أما شغل العنترة والعباطة
لا والله السيف أولى به
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3715 ] نشر منذ 7 ساعات
هم الطرفين اللي سووه صح العفو خلق عظيم وأجره اعظم عن رب العالمين بس الام بعد من حقها ترفض العفو عن قاتل ولدها وهذا حقها الشرعي وهي ما طالبت بحقه الا عن طريق الشرع اللي هو المحكمة بالنهاية في صك شرعي صادر بقتل القاتل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يكون بعونها ويصبرها على مصابها
لكن المفروض في مثل هذه الامور ان ام محمد فتحت الباب واستقبلت الرجال في المجلس واحضرت القهوه والطيب واستمعت لهم ثم اسمعتهم ردها على طلبهم اما تنازلت عن القاتل لوجهه الله وهذا خيرا لها او طلبت الديه وهذا حقها الشرعي او انها رفضت التنازل عن القاتل ولن تستفيد شي اذا نفذ القصاص في القاتل وقد يكون القتل غير متعمد وقد يكون ابنها هو السبب . نحن لا نعرف الحقيقه وحكاية الجريمه
روميو[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 5 ساعات
انت ثور والا بقره يقولون قاتل ولدها وتبي يجيها نفس تفتح الباب وتكرمهم بعد إلا لو انا مكانها كان بلغت فيهم بقول ذولي يتهجمون علي
دادي بادي[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالربع سمعت السبب يقولون انها فلسطينية وابنها كان في الخارج دراسة وطيب والدين وهو من مواليد السعودية
وعندما وصل الى الخرج عند امه لسلم عليها ويرجع يكمل دراسته وحصل القتل عند الاشارة كان واقف والاشارة حمراء دق بوري على شان يمشي الذي قدامه فنزل عليه شباب وواحد منهم اطلق عليه النار مهايطة
نسأل الله السلامة واحرمو امه منه على شأن منبه سيارة…..
alfahd42[ عدد التعليقات: 7500 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه وعساها تتنازل رغم انها من حقها الرفض لان الخمسين لن ترد ابنها
ومن عفى واصلح فاجره على الله
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا كلام االاخ. دادي بادي صح
فهذا قدره ولانه ولد صالح وبار بأمه باْذن الله على الجنه والله يغفرله ويصبر أمه وتحتسب الأجر 🎋
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 2 ساعتين
روميو قتلني 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكون باالعون ,,
,, اتمنى انها تعفي في ساحة القصاص ,,,
النخيش[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 56 دقيقة
للاسف مشكلتنا اللتي تجعلنا بلد متخلف ونظام باديه السعي لاطلاق القتله وظلم القتلى وذويهم .اصحاب البشوت وبالذات مشايخ القبائل يبحثون عن عمل يبزهم كيف يطاردون ام القتيل ومضايقتها وازعاجها واجبارها للتنازل عن قاتل ابنها عمدا ولو باغراء المال والدوله تتحمل مايحصل من انفلات القتل وجاهيات الفزعه واطلاق القتله يجب سن انظمه واضحه قتل العمد يقتل ويمنع اطلاقه وايقاف الجاهيات نهائيا اما القتل غير العمد يمكن السعي فيه والطلب من ذوي القتيل التنازل ومعاملته عكس القتل العمد يجب الفصل بين الاثنين وسن انظمه صرنا