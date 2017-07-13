بالفيديو.. مواطنة ترفض 50 مليون ريال للعفو عن قاتل ابنها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

رفضت مواطنة قُتل ابنها فتحَ الباب أمام شيوخ القبائل الذين اتوا للتوسط لديها للعفو عن القاتل مقابل دية القتل والتي بلغت 50 مليون ريال.

وأظهر مقطع فيديو متداول جمعًا من مشايخ القبائل، يقفون أمام باب منزل المرأة ويطالبونها بالعفو والسماح واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى وهو ما باء بالفشل.