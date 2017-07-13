 " الشورى " يرفض توصية لانتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الشورى ” يرفض توصية لانتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة

” الشورى ” يرفض توصية لانتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة

” الشورى ” يرفض توصية لانتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة
علي القحطاني(صدى):

أعلنت لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى، اليوم، رفض توصية تقدمت بها عضوة الشورى إقبال درندري، تدعو لتشكيل لجنة عليا للإسكان توكل إليها صلاحيات انتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة، مؤكدة أن الوزارة لديها نظام خاص بنزع الملكيات.

وتنص التوصية التي تقدمت بها عضوة الشورى، على تشكيل لجنة تمثل الجهات ذات العلاقة والمستفيدين، ويكون لديها السلطات الكافية لتحديد ما يلزم لتوفير السكن المناسب، وانتزاع الأراضي البيضاء وتعويض أصحابها وتحويلها إلى مجمعات سكنية تعتمد الأسلوب الرأسي في البناء، لتستوعب أكبر عدد من المواطنين.


الوسوم:, , , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 8 ساعات

اكيد مرفوض من الشورى مادام في صالح المواطن من هم مجلس الشورى ياساده هم اهل العقار بجميع اشكاله وهذا الاقتراح يضر بهم وبعقاراتهم فيجب ان يبقى المواطن الغلبان عايش على الايجار

[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 7 ساعات

يمكن بعض الاعضاء عنده اراضي بيضاء كبيره فتم رفض التوصيه

[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 7 ساعات

حقتهم الاراضي البيضاء اللي معاك في المجلس اكيد بيرفضون😂

[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 7 ساعات

طيب نبي المبررات!!🤧

[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 7 ساعات

ههههههه ههههههههه
إنتي مقدمة توصية عند اهل التوصية نفوسهم
هههههههههههههههه
ذكرنيني بوحدن من العيال راح يشتكي كشك شاورما
المضحك فالأمر إن الموظف الي تلقى الشكوى هو نفسه صاحب الكشكاااات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *