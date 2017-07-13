" الشورى " يرفض توصية لانتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى، اليوم، رفض توصية تقدمت بها عضوة الشورى إقبال درندري، تدعو لتشكيل لجنة عليا للإسكان توكل إليها صلاحيات انتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة، مؤكدة أن الوزارة لديها نظام خاص بنزع الملكيات.

وتنص التوصية التي تقدمت بها عضوة الشورى، على تشكيل لجنة تمثل الجهات ذات العلاقة والمستفيدين، ويكون لديها السلطات الكافية لتحديد ما يلزم لتوفير السكن المناسب، وانتزاع الأراضي البيضاء وتعويض أصحابها وتحويلها إلى مجمعات سكنية تعتمد الأسلوب الرأسي في البناء، لتستوعب أكبر عدد من المواطنين.