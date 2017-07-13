" الشورى " يرفض توصية لانتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة - صحيفة صدى الالكترونية

” الشورى ” يرفض توصية لانتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة
أعلنت لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى، اليوم، رفض توصية تقدمت بها عضوة الشورى إقبال درندري، تدعو لتشكيل لجنة عليا للإسكان توكل إليها صلاحيات انتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة، مؤكدة أن الوزارة لديها نظام خاص بنزع الملكيات.
وتنص التوصية التي تقدمت بها عضوة الشورى، على تشكيل لجنة تمثل الجهات ذات العلاقة والمستفيدين، ويكون لديها السلطات الكافية لتحديد ما يلزم لتوفير السكن المناسب، وانتزاع الأراضي البيضاء وتعويض أصحابها وتحويلها إلى مجمعات سكنية تعتمد الأسلوب الرأسي في البناء، لتستوعب أكبر عدد من المواطنين.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 8 ساعات
اكيد مرفوض من الشورى مادام في صالح المواطن من هم مجلس الشورى ياساده هم اهل العقار بجميع اشكاله وهذا الاقتراح يضر بهم وبعقاراتهم فيجب ان يبقى المواطن الغلبان عايش على الايجار
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 7 ساعات
يمكن بعض الاعضاء عنده اراضي بيضاء كبيره فتم رفض التوصيه
صداوي[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 7 ساعات
حقتهم الاراضي البيضاء اللي معاك في المجلس اكيد بيرفضون😂
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 7 ساعات
طيب نبي المبررات!!🤧
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههه ههههههههه
إنتي مقدمة توصية عند اهل التوصية نفوسهم
هههههههههههههههه
ذكرنيني بوحدن من العيال راح يشتكي كشك شاورما
المضحك فالأمر إن الموظف الي تلقى الشكوى هو نفسه صاحب الكشكاااات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂