الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن يتناول الفطور بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن يتناول الفطور بالطائف
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة للأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، وهو يتناول الفطور.
وأظهرت الصورة، الأمير بدر وهو جالس علي الأرض ويتناول الفطير بالعسل في وضع يظهر مدى بساطته وتواضعه.
محمدوف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
اجل ماشفتوني بالنفنيله والسروال
الله يطول بعمري
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 7 ساعات
اولا اللي عنده فول مو عسل
ثانيا عملية تقطيع الخبز لتصوير فقط مو للاكل 🙂
ثالثا لو كان التصوير فديو كان افضل من الصوره
نهار السلام[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 7 ساعات
ياحبهم حق عيشتنا . .
وياحبنا حق عيشتهم . . .
ولا درينا مين يحب الثاني اكثر ، ، ،
صداوي[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 7 ساعات
عادي في النهايه بشر مصيره تحت التراب وين المشكله
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههه ههههههههه
ورى ماعزمتني يطويل العمر
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
ابو تركي[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 6 ساعات
الله عليك يالبدر شاعر بمعنى الكلمه
إلاّ الهوى
ابعتذر ، عن كل شيء ،،
إلا الهوى ، ما للهوى عندي عذر ،،
ابعتذر ، عن أي شي ،،
إلا الجراح ، ما للجراح إلا الصبر ،،
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8340 ] نشر منذ 6 ساعات
لبى تواضضضعههه 😍😍😍❤❤❤🎈
روميو[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 5 ساعات
ياشينك وياشين سماجتك