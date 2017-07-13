الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن يتناول الفطور بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة للأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، وهو يتناول الفطور.

وأظهرت الصورة، الأمير بدر وهو جالس علي الأرض ويتناول الفطير بالعسل في وضع يظهر مدى بساطته وتواضعه.