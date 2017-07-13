 الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن يتناول الفطور بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن يتناول الفطور بالطائف

الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن يتناول الفطور بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة للأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، وهو يتناول الفطور.

وأظهرت الصورة، الأمير بدر وهو جالس علي الأرض ويتناول الفطير بالعسل في وضع يظهر مدى بساطته وتواضعه.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات

اجل ماشفتوني بالنفنيله والسروال
الله يطول بعمري

[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 7 ساعات

اولا اللي عنده فول مو عسل
ثانيا عملية تقطيع الخبز لتصوير فقط مو للاكل 🙂
ثالثا لو كان التصوير فديو كان افضل من الصوره

[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 7 ساعات

ياحبهم حق عيشتنا . .
وياحبنا حق عيشتهم . . .
ولا درينا مين يحب الثاني اكثر ، ، ،

[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 7 ساعات

عادي في النهايه بشر مصيره تحت التراب وين المشكله

[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 6 ساعات

الله عليك يالبدر شاعر بمعنى الكلمه
إلاّ الهوى
ابعتذر ، عن كل شيء ،،
إلا الهوى ، ما للهوى عندي عذر ،،
ابعتذر ، عن أي شي ،،
إلا الجراح ، ما للجراح إلا الصبر ،،

[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 5 ساعات

ياشينك وياشين سماجتك

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