 رجل يٌطلق النار على زوجته لرفضها تحضير وجبة العشاء - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

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رجل يٌطلق النار على زوجته لرفضها تحضير وجبة العشاء

رجل يٌطلق النار على زوجته لرفضها تحضير وجبة العشاء
وكالات(صدى):

تسبب شجار عنيف بين زوجين هنديين بسبب التأخر في إعداد وجبة العشاء ، في إطلاق الزوج النار على زوجته مما أدى إلى وفاتها فورا بمنزلهما قرب نيودلهي في الهند،.

وكان قد وصل أشوك كومار إلى منزله ثملا، مساء السبت، وطلب وجبة العشاء من زوجته سونينا، التي رفضت تحضير الوجبة فورا، مما تسبب بشجار بين الاثنين انتهى بمقتل الزوجة.

وتم نقل سونينا إلى المستشفى بعدما أطلق كومار النار عليها، لكنها توفيت قبل الوصول.

وقال الابن الأكبر ، أن والده وصل المنزل ثملا، وهدد والدته بمسدس إن لم تصنع له العشاء فورا، قبل أن يطلق النار عليها ويصيبها في الرأس.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 8 ساعات

حسبي الله عليه سكران وجوعان الملعون
الضاهر انه متأثر بالدواعش

[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 7 ساعات

حمدلله والشكر😌

[ عدد التعليقات: 3716 ] نشر منذ 6 ساعات

الإعدام بانتظاره ابو كريشة

[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 6 ساعات

لايكون من الذين كانوا يعملون عندنا وأخذو بعض من ثقافتنا الشرقية.

[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 2 ساعتين

وين اللي يتشدقون بحقوق المرأه عنهم ؟؟

,, او انهم افسدوهم خلاص ورفعوا عنهم القلم ، لأنه هذا مايريدونه من تشدقهم وكذبهم ونفاقهم باالحقوق ؟؟

,, افسدوا البشر في إدعائاتهم الكاذبه ,,

,, لعنهم الله كل ماحل طاريهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 60 دقيقة

عوذه جعلك ماتشبع

[ عدد التعليقات: 7501 ] نشر منذ 55 دقيقة

اهيب يا وجهه عشان اكل

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