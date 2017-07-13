رجل يٌطلق النار على زوجته لرفضها تحضير وجبة العشاء - صحيفة صدى الالكترونية

رجل يٌطلق النار على زوجته لرفضها تحضير وجبة العشاء
تسبب شجار عنيف بين زوجين هنديين بسبب التأخر في إعداد وجبة العشاء ، في إطلاق الزوج النار على زوجته مما أدى إلى وفاتها فورا بمنزلهما قرب نيودلهي في الهند،.
وكان قد وصل أشوك كومار إلى منزله ثملا، مساء السبت، وطلب وجبة العشاء من زوجته سونينا، التي رفضت تحضير الوجبة فورا، مما تسبب بشجار بين الاثنين انتهى بمقتل الزوجة.
وتم نقل سونينا إلى المستشفى بعدما أطلق كومار النار عليها، لكنها توفيت قبل الوصول.
وقال الابن الأكبر ، أن والده وصل المنزل ثملا، وهدد والدته بمسدس إن لم تصنع له العشاء فورا، قبل أن يطلق النار عليها ويصيبها في الرأس.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبي الله عليه سكران وجوعان الملعون
الضاهر انه متأثر بالدواعش
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 7 ساعات
ليش كذا يارفيق
قالولك الحريم عطهم العين الحمراء
مو الفرد ياغبي🤔🤔🤔
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 7 ساعات
حمدلله والشكر😌
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3716 ] نشر منذ 6 ساعات
الإعدام بانتظاره ابو كريشة
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 6 ساعات
لايكون من الذين كانوا يعملون عندنا وأخذو بعض من ثقافتنا الشرقية.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13366 ] نشر منذ 5 ساعات
كومار له من اسمه نصيب 😅!
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين اللي يتشدقون بحقوق المرأه عنهم ؟؟
,, او انهم افسدوهم خلاص ورفعوا عنهم القلم ، لأنه هذا مايريدونه من تشدقهم وكذبهم ونفاقهم باالحقوق ؟؟
,, افسدوا البشر في إدعائاتهم الكاذبه ,,
,, لعنهم الله كل ماحل طاريهم ,, آمين ,,
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 60 دقيقة
عوذه جعلك ماتشبع
alfahd42[ عدد التعليقات: 7501 ] نشر منذ 55 دقيقة
اهيب يا وجهه عشان اكل