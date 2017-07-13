رجل يٌطلق النار على زوجته لرفضها تحضير وجبة العشاء - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تسبب شجار عنيف بين زوجين هنديين بسبب التأخر في إعداد وجبة العشاء ، في إطلاق الزوج النار على زوجته مما أدى إلى وفاتها فورا بمنزلهما قرب نيودلهي في الهند،.

وكان قد وصل أشوك كومار إلى منزله ثملا، مساء السبت، وطلب وجبة العشاء من زوجته سونينا، التي رفضت تحضير الوجبة فورا، مما تسبب بشجار بين الاثنين انتهى بمقتل الزوجة.

وتم نقل سونينا إلى المستشفى بعدما أطلق كومار النار عليها، لكنها توفيت قبل الوصول.

وقال الابن الأكبر ، أن والده وصل المنزل ثملا، وهدد والدته بمسدس إن لم تصنع له العشاء فورا، قبل أن يطلق النار عليها ويصيبها في الرأس.