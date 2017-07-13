⁠⁠⁠⁠⁠وفاة تشاك بليزر مفجر فضيحة فساد الفيفا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

توفي أمس الأربعاء، الأمريكي تشاك بليزر القيادي الكروي السابق، المسؤول الأول عن كشف فضيحة الفساد التي هزت أركان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” عام 2015 عن عمر يناهز الـ 72 عاما ، حسبما كشف محاميه لوسائل الإعلام الأمريكية.

وشغل بليزر طوال سنوات منصبي عضو اللجنة التنفيذية للفيفا والأمين العام لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم ” فيفا ” ، وكان لتعاونه مع المحققين الأمريكيين قبل عامين أثر بالغ وحاسم في كشف فضيحة الفساد الكبرى التي ضربت الفيفا.