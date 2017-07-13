 ⁠⁠⁠⁠⁠وفاة تشاك بليزر مفجر فضيحة فساد الفيفا - صحيفة صدى الالكترونية

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⁠⁠⁠⁠⁠وفاة تشاك بليزر مفجر فضيحة فساد الفيفا

⁠⁠⁠⁠⁠وفاة تشاك بليزر مفجر فضيحة فساد الفيفا
ماجد محمد(صدى):

توفي أمس الأربعاء، الأمريكي تشاك بليزر القيادي الكروي السابق، المسؤول الأول عن كشف فضيحة الفساد التي هزت أركان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” عام 2015 عن عمر يناهز الـ 72 عاما ، حسبما كشف محاميه لوسائل الإعلام الأمريكية.

وشغل بليزر طوال سنوات منصبي عضو اللجنة التنفيذية للفيفا والأمين العام لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم ” فيفا ” ، وكان لتعاونه مع المحققين الأمريكيين قبل عامين أثر بالغ وحاسم في كشف فضيحة الفساد الكبرى التي ضربت الفيفا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات

رحمة الله على أمواتنا وأموات المسلمين.

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