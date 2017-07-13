 إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالعوالي - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 8 ساعات
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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالعوالي

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالعوالي
نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة ، من صباح اليوم الخميس بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في العوالي فوق كبري الامير سلطان ، وهناك العديد من الاصابات .

وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق اسعافية،  وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني عبد العزيز المروان وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٧ حالات ٤بالغين و٣ أطفال تم تقديم العناية الإسعافيه لهم ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 8 ساعات

الحمد لله على سلامتهم

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