إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالعوالي - صحيفة صدى الالكترونية

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالعوالي
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة ، من صباح اليوم الخميس بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في العوالي فوق كبري الامير سلطان ، وهناك العديد من الاصابات .
وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق اسعافية، وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني عبد العزيز المروان وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٧ حالات ٤بالغين و٣ أطفال تم تقديم العناية الإسعافيه لهم ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي.
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يقومهم باالسلامه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله على سلامتهم
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 7 ساعات
الكبري هذه مشاااااكله وااااجد
شكل المقاول الي سوووااااااه
ماسمى بالرحمن بداية العمل🤔