وزير الخارجية الأمريكي يزور قطر اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قطر اليوم الخميس وتعتبر هذة هى الزيارة الثانية له بعد يوم واحد من مغادرتها لها، وقدومه إلى السعودية.

ومن المقرر أن يتلقي تيلرسون أمير قطر تميم بن حمد، بعدما كان قد التقاه في زيارته الأولى.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، غادر تيلرسون جدة متوجهًا إلى الكويت التي بدأ منها جولته الخليجية أمس الأول الاثنين.

وأجرى الوزير الأمريكي سلسلة مباحثات في المملكة، حيث التقى سمو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشرفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد لبحث تطورات الأزمة مع قطر.