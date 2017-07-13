ضبط 16 ألف زجاجة خمور مستوردة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط 16 ألف زجاجة خمور مستوردة في جدة
ضبط رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، أمس الأربعاء، مخزن للخمور المستوردة، يديره مجموعة من الوافدين بحي الخمرة جنوبي المحافظة.
وقالت المصادر أن بالمشاركة بين الهيئة و الجهات الأمنية، تم مراقبة مجموعةً من الوافدين من جنسية إفريقية بحي الشرفية لترويجهم للخمور المستوردة.
وقامت الجهات الأمنية بتحديد موقع المخزن بحي الخمرة جنوب المحافظة، وبعد مداهمة للمخزن تم ضبط قرابة ١٤٠٧ كراتين تحوي بداخلها حوالي ١٦ ألف زجاجة خمر مستورد بأنواع مختلفة جاهزة للترويج.
وتم إحالة الوافدين إلى قسم شرطة الشرفية،لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.
الشاهين[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 9 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم وعلى من أدخلها البلاد .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 8 ساعات
(مخزن للخمور المستوردة ) السؤال كيف دخلت هذه الكميه البلاد ومن اين دخلت وخزنت ؟
لابد ان ثمة خلل ما ساعد على ادخالها وممكن تكون عندها حصانه 🙂
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 8 ساعات
اكيد عندها حصانة قويه بعد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 8 ساعات
طيب الحصانه اللي عند هذه الكميه مسؤليتها تدخيلها للبلاد وقبض الثمن لكن ما تحميها ؟ المفروض تحميها الى ان يتم تصريفها على مستحقيها 🙂
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 8 ساعات
برا برا الله لايردهم🤦🏽♂️