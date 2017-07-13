ضبط 16 ألف زجاجة خمور مستوردة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ضبط رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، أمس الأربعاء، مخزن للخمور المستوردة، يديره مجموعة من الوافدين بحي الخمرة جنوبي المحافظة.

وقالت المصادر أن بالمشاركة بين الهيئة و الجهات الأمنية، تم مراقبة مجموعةً من الوافدين من جنسية إفريقية بحي الشرفية لترويجهم للخمور المستوردة.

وقامت الجهات الأمنية بتحديد موقع المخزن بحي الخمرة جنوب المحافظة، وبعد مداهمة للمخزن تم ضبط قرابة ١٤٠٧ كراتين تحوي بداخلها حوالي ١٦ ألف زجاجة خمر مستورد بأنواع مختلفة جاهزة للترويج.

وتم إحالة الوافدين إلى قسم شرطة الشرفية،لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.