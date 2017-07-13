استمرار فعاليات مهرجان صيف العقيق بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تشهد محافظة العقيق، اليوم الخميس، استمرار فعاليات مهرجان الصيف في مدينة الباحة، والذي يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والمحاضرات والندوات والمسابقات والجوائز وعروض الفنون الشعبية ومهرجان الأسر المنتجة وسياحة الشباب ومهرجان الطيور والأنعام ومهرجان نادي الحي، وسط حضور لافت من الزوار والمصطافين.

ويتفرد مهرجان صيف العقيق بفعاليات الفروسية والسباق ومهرجان الخيل والخيال التي تستقطب الزوار لمشاهدة مهارة الخيال في تطويع الخيل بالعديد من الحركات التي تنال إعجاب واستمتاع الزوار، بالاضافة إلى مهرجان التمور الذي يتوقع تزايد زواره خلال الأيام القادمة مع وصول محصول الأنواع الأخرى من التمور والرطب.

ويستقطب مهرجان الأسر المنتجة بموقع التسوق والترفيه العديد من الزوار والمصطافين، حيث يضم المشغولات اليدوية والأكلات الشعبية والملبوسات والتحف وأدوات الزينة والإكسسوارات والعطورات.