استمرار القبول في تقنية المدينة واستحداث قسم التقنية الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

تواصل كلية التقنية في المدينة المنورة، استقبال الراغبين في الالتحاق بمسار الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي القادم 1438/1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 6 / 11 / 1438هـ عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط (www.tvtc.gov.sa).

وقال عميد الكلية المهندس محسن بن حسن الصاعدي، إن الكلية بالمدينة المنورة تدرب في 11 تخصصًا بفروعها بالمحافظات التابعة للمنطقة إدارياً في الحناكية وبدر والمهد وخيبر والعلا والعيص، مشيراً إلى افتتاح قسم ” التقنية الخاصة ” لأول مرة الذي يدعم فئة الصم من حيث تأهيلهم للتدريب في مجال دبلوم التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي على المتسوى الرابع من نظام المؤهلات المهنية الوطنية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يعمل الخريج في المجالات المرتطبة بتجميع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والمجالات المرتبطة في التطبيقات المكتبية على الحاسب الآلي بما يناسب هذه الفئة كتجميع أجهزة حاسب آلي وإدخال البيانات وتسجيل المعلومات وأعمال السكرتارية الخاصة، كما يمكنه أن يعمل مساعد مدرب لتدريب من هم في فئته.