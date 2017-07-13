دراسة: الأطفال يتم خداعهم لمشاهدة اعلانات في شكل محتوى ترفيهي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال يتم خداعهم لمشاهدة إعلانات لمدة ساعات تتخفى في شكل محتوى ترفيهي على موقع اليوتيوب.

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أنه تم تحذير الآباء من أن الآلاف من مقاطع الفيديو تشمل محتويات تنطوي على العنف ومثيرة للقلق وتتلاعب تلك المحتويات بعقول الأطفال دون أن يدركوا ذلك.

وبحث العلماء في حوالي 13 ألف من مقاطع الفيديو التي شاهدها ملايين الأطفال الذين يستخدمون موقع يوتيوب بديلا عن التليفزيون ليجدوا أن العديد منها انطوت على محتوى إعلاني ” غير لائق “.

ووجد العلماء بجامعة هارفارد وجامعة ميناس جيرايس الفيدرالية بالبرازيل أن غالبية القنوات الشهيرة كان بها محتوى اعلاني ” تخفى تحت ستار محتوى آخر ” .

وقال باحثون إن ” غالبية الخدمات الرقمية المعروضة على الإنترنت ممولة إعلانيا وهو ما يجعل الدعاية واسعة الانتشار في الحياة اليومية للأطفال ” .

وعلى الرغم من أن الحد الأدنى العمري للبحث على اليوتيوب هو 13 عاما فقد اكتشف الباحثون أن الأطفال أقل من هذا العمر يستخدمون أيضا هذا الموقع، فهم يدخلون المواقع باستخدام حسابات والديهم.