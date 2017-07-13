بحث: المنازل المتربة تسبب البدانة - صحيفة صدى الالكترونية

بحث: المنازل المتربة تسبب البدانة
كشفت دراسة جديدة عن أنباء سيئة لمن لا يحبون التنظيف إذ وجد أن التراب يمكن أن يسبب الإصابة بالبدانة.
وبحسب البحث – الذي نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية- فإن كميات صغيرة للغاية من التراب أو البقع الصغيرة الموجودة في المنازل المتسخة يمكن أن تسبب انتفاخ محيط الخصر.
وأضاف البحث أن التراب – المليء بمواد كيماوية تسبب الإنحناء و زيادة الوزن للجنسين- يمكن استنشاقه وبلعه و اتمصاصه من خلال الجلد ، و هو ما يسبب تراكم الدهون الثلاثية في الخلايا الدهنية و يجعلها ممتلئة.
وتعد هذه النتائج مثيرة للدهشة لا سيما في ظل البحث المكثف الذي يظهر أن النظام الغذائي السيء و عدم ممارسة الرياضة تزيد فرص الاصابة بالبدانة.
وقالت الدكتورة هيزر ستابيلتون، المشرفة على الدراسة: ” يشير ذلك إلى أن مزيجا من هذه الكيماويات في التراب الموجود بالمنزل يحفز تراكم الدهون الثلاثية والخلايا الدهنية ” .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 9 ساعات
بلا دراسه بلا مادري شنو
والله مايسبب البدانه غير التبطح تحت المكيفات والتهام المزيد المزيد من الكبسات ، ، ،
عمركم شفتوا مدغمج يمارس الرياضه لو المشي ؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4568 ] نشر منذ 9 ساعات
خالتي ام زوجتي مره اذكر انها تغدت كلت نص الصحن الرز ونص دجاجه وشربت كاسين لبن وكلت تفاحه وبرتقاله ومنقا هذا غير الخس والجرجير وكاس ماء وتقول والله مدري اش فيني اليوم كبدي توجعني ونفسي منسده عن الاكل لو تشوفونها وهي نايمه تشبه الفقمه واذا مشت كنها بطريق الــ30 متر تاخذهم في ساعه مشي
نهار السلام[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 9 ساعات
ههههه ماعليك ابو فهودي . .
المهم الخوف ان البنت تطلع لامها ، انتبه يالذيب ، ، ،
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 8 ساعات
ابوفهد
جعلك الماحي اذكر الله ع العجوز
عوذه حاسدها على هالدجاجه
لو تدري عن كلامك غير تجيب لك كرتون دجاج وتسد حلقك
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17290 ] نشر منذ 7 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣😂
رهيب يبوفهد🤗🤗🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13366 ] نشر منذ 6 ساعات
أما ذي كثروا منها !! اصلاً لازم من التنظيف كل يوم سواء فيه غبار أو ما فيه 😅