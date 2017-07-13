بحث: المنازل المتربة تسبب البدانة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة جديدة عن أنباء سيئة لمن لا يحبون التنظيف إذ وجد أن التراب يمكن أن يسبب الإصابة بالبدانة.

وبحسب البحث – الذي نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية- فإن كميات صغيرة للغاية من التراب أو البقع الصغيرة الموجودة في المنازل المتسخة يمكن أن تسبب انتفاخ محيط الخصر.

وأضاف البحث أن التراب – المليء بمواد كيماوية تسبب الإنحناء و زيادة الوزن للجنسين- يمكن استنشاقه وبلعه و اتمصاصه من خلال الجلد ، و هو ما يسبب تراكم الدهون الثلاثية في الخلايا الدهنية و يجعلها ممتلئة.

وتعد هذه النتائج مثيرة للدهشة لا سيما في ظل البحث المكثف الذي يظهر أن النظام الغذائي السيء و عدم ممارسة الرياضة تزيد فرص الاصابة بالبدانة.

وقالت الدكتورة هيزر ستابيلتون، المشرفة على الدراسة: ” يشير ذلك إلى أن مزيجا من هذه الكيماويات في التراب الموجود بالمنزل يحفز تراكم الدهون الثلاثية والخلايا الدهنية ” .