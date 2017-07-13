تطبيق حماية الأجور على المنشآت أول أغسطس القادم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التطبيق الإلزامي للمرحلة الحادية عشرة من برنامج ” حماية الأجور ” اعتبارًا من الأول من أغسطس القادم (9 من ذي القعدة 1438هـ)، وتشمل تلك المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملًا و60 عاملًا، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 7.021 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 481.097 عاملا.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق ” حماية الأجور ” على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها .

وأضاف أباالخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال.