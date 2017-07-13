مناطق عازلة حول القرى المصابة بداء الكلب في ماليزيا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أصيب أكثر من 200 شخص بعضة الكلب في ضاحية سيريان، وذلك وفقا لما رصده 11 فريقا نشرتهم الإدارة الصحية بولاية سراواك شمال شرق ماليزيا.

وقالت أمانة لجنة إدارة الكوارث في ماليزيا إنه تم رصد الحالات في المناطق السكنية الكائنة على بعد 10 كيلومترات من ست قرى أعلنت أنها مناطق مصابة بداء الكلب، فيما تقوم السلطات حاليا بإنشاء منطقة عازلة حول الأماكن المعلنة أنها مصابة بمرض داء الكلب لإحتواء الفيروس.

وقالت الأمانة في بيان إنه تم تطعيم معظم الحالات، فيما تمكنت الفرق الطبية من التحدث إلى نحو 22 ألفا من سكان القرى الواقعة بمنطقة سيريان.

وأشار البيان، وفقا لصحيفة ” نيو ستريتس تايمز ” الماليزية، إلى أنه تم تطعيم أكثر من 1500 من الحيوانات الأليفة من القطط والكلاب وحيوانات أخرى في 11 قرية حتى أمس.

وكان مسئول في ولاية سراواك الماليزية، سلامة الزائرين والسائحين في ولاية سراواك بجزيرة بورينو، على رغم تفشي داء الكلب في ضاحية سيريان مطلع الشهر الجاري.