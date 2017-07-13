ساترفيلد يصل القاهرة لتفقد مقار القوات الدولية في سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، قائد القوات الدولية متعددة الجنسيات ديفيد مايكل ساترفيلد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يتفقد خلالها مقار القوات الدولية في سيناء ومتابعة تطورات الوضع هناك.

وقالت مصادر مطلعة كانت في استقبال ساترفيلد بأنه من المقرر أن يلتقى مدير القوات الدولية متعددة الجنسيات مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم وزير الخارجية المصري سامح شكري لمتابعة التطورات الأخيرة في سيناء والتعاون في توفير كل الوسائل التي تساعد القوات الدولية في عملها مع القيام بزيارة للقوات في مواقعها في سيناء.

يذكر أن ساترفيلد يتولى رئاسة القوات الدولية من مقرها الرئيسي في روما، بالإضافة إلى مكتبي اتصال في القاهرة وتل أبيب، وتشارك 12 دولة بقوات هي فيجى ونيوزيلندا وكولومبيا وأورجواى وكندا وأستراليا والنرويج وإيطاليا والمجر وفرنسا والولايات المتحدة وهولندا.

وتقوم هذه الدول بحفظ الأمن والسلم في سيناء منذ بداية مهمتها عام 1981 في أعقاب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بهدف الإشراف على تنفيذ الأحكام الواردة بالاتفاقية المتعلقة بالأمن لاتخاذ ما يلزم لتجنب أي خروقات للاتفاقية والتزاماتها.