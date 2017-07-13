" سامسونج " تختار برلين بدلًا من لندن لمقرها الأوروبي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

اختارت شركة ” سامسونج ” الكورية الجنوبية للإلكترونيات، برلين كمقر رئيسي لها في أوروبا بدلا من لندن لارتفاع تكاليف المعيشة في العاصمة البريطانية ” التي لا يتحملها سوى الأغنياء ” .

وقال فيلكس بيترسن المدير العام للفرع الأوروبي لسامسونج ” Samsung Next Europe ” إن الشركة اختارت العاصمة الألمانية بدلا من لندن للمكتب الأوروبي لأن العاصمة البريطانية لم يعد بها أحياء يمكن تحمل تكلفة العيش فيها، مضيفا بأن لندن ” ليست مكانا ممتعا للعيش فيها ما لم تكن غنيا ” ومشيرا بأنه لم يعد هناك أحياء في لندن بأسعار معقولة لذا أصبح من الصعب بصورة متزايدة إنشاء شركات في المدينة.

وأضاف بيترسن في حديث لصحيفة ” ذا تايمز ” البريطانية، قائلا : ” في برلين، يمكنك فعل الكثير من الأشياء بالقليل من المال، يمكنك التجول بدراجة أو الجلوس في الحديقة “، منوها بأن برلين مشهورة بأسعار الإيجارات الرخيصة نسبيا مقارنة بالعواصم الأوروبية الأخرى.

وأشار موقع ” ذا لوكال ” الإخباري الأوروبي إلى أن المقر الأوروبي يتكلف 150 مليون دولار وهو مملوك لشركة سامسونج.

وبجانب الأسعار المعقولة نسبيا في برلين، فأن بعض الخبراء يرون أن العاصمة الألمانية ستجتذب المواهب من لندن بسبب خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي.