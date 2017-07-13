قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 7 مواطنين فلسطينيين في محافظات الضفة الغربية.

وزعمت قوات الاحتلال أنّها عثرت على سلاح من انتاج ذاتي وعبوة ناسفة أنبوبية خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية فيما يتعلق بالاعتقالات إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا في قصرة جنوب نابلس، وفي قلنديا شمال القدس اعتقلت مواطنين اثنين، وفي البيرة برام الله اعتقال مواطنا، وفي مخيم العروب شمال الخليل اعتقال مواطنين اثنين، وفي يطا جنوب الخليل اعتقلت مواطنا.