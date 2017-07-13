⁠⁠⁠⁠⁠أمير مكة: سوق عكاظ وصل لمستوى التميز والإبداع في كل شيء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أنّ سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة وصل لمستوى التميز والإبداع في كل شيء، ويشهد نقلة نوعية في مسيرته.

وأشاد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، في تطوير السوق.

وقال سموه في تصريح صحفي بعد اختتام حفل افتتاح السوق أمس: ” ما رأيته هو إبداع وتميز ومجهود مثمر وصل لمستوى التميز والإبداع في كل شيء، ما رأيناه نقلة نوعية في مسيرة عكاظ أرجو أن تستمر على هذا التوجه والمنحى، لأنّ هذا الوطن وهذا الشعب يستحق منّا كل شيء، والمواطن السعودي يرفع الرأس في كل مكان وفي كل مجال، وباسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، أشكر كل من أسهم في هذا المظهر الإبداعي الفريد من نوعه بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ” ، منوهاً بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.