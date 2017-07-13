" تعليم نجران " ينظم ورشة عمل للإدارات في الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أمس، ورشة عمل خطة العام الدراسي القادم لإدارات التعليم بالحد الجنوبي بمنطقة نجران، وذلك ببيت الطالب بحضور مديري التعليم في مناطق ومحافظات الحد الجنوبي وفريق الدعم التعليمي والفني بجهاز الوزارة.

وأبان مدير التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي الحكمي، أن الورشة تهدف إلى دراسة منجزات العمل التعليمي في الحد الجنوبي للعام الدراسي الماضي 1437-1438هـ وبناء خطة العمل التعليمي وتحديد احتياجاتها ومتطلباتها للعام الدراسي القادم، مؤكداً أهمية الورشة وما سيكون لها من بالغ الأثر على خطة التعليم في المناطق الحدودية العام القادم.