بالفيديو.. فتاة تعثر على حبيبها مقتولاً .. والسبب! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حقق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” أربعة ملايين مشاهدة ، حيث رصد الفيديو تنفيذ شاب مقلبا مرعبا بحبيبته بإيهامها أنه قُتل لرصد ردة فعلها.

وكان قد وقف الشاب بغرفة في الطابق السفلي لمنزله ثم قام بفرقعة أحد الأكياس واستنجد بحبيبته التي نزلت مسرعة لإستطلاع الأمر فوجدته ملقى أرضا.

وبعد صراخها صعدت للأعلى لإحضار هاتفها والاتصال بالشرطة مما إضطر الشاب لمناداتها قبل أن تفعل ذلك.

ونزلت الفتاة مرة أخرى لتفاجأ به حيا أمامها مما أدخلها في نوبة صراخ وسط إعتذراته لها.