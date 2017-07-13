بالفيديو.. فتاة تعثر على حبيبها مقتولاً .. والسبب! - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة تعثر على حبيبها مقتولاً .. والسبب!
حقق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” أربعة ملايين مشاهدة ، حيث رصد الفيديو تنفيذ شاب مقلبا مرعبا بحبيبته بإيهامها أنه قُتل لرصد ردة فعلها.
وكان قد وقف الشاب بغرفة في الطابق السفلي لمنزله ثم قام بفرقعة أحد الأكياس واستنجد بحبيبته التي نزلت مسرعة لإستطلاع الأمر فوجدته ملقى أرضا.
وبعد صراخها صعدت للأعلى لإحضار هاتفها والاتصال بالشرطة مما إضطر الشاب لمناداتها قبل أن تفعل ذلك.
ونزلت الفتاة مرة أخرى لتفاجأ به حيا أمامها مما أدخلها في نوبة صراخ وسط إعتذراته لها.
HER REACTION IS PRICELESS 😂😂With KenPranksTV
Posted by Liam Dineen on Sunday, July 9, 2017
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 8 ساعات
غبي وبارد المفروض حضنها لما شافها تصايح وتبكي
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 7 ساعات
البنت لاحبت تحب من قلللللللب
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13366 ] نشر منذ 4 ساعات
رايق يضحك 😠
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 4 ساعات
لعب عيال طيب يمكن كان يسبب لها صدمه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 4 ساعات
خبتم وخابت حياتكم البهيميه والاعيبكم السامجه …