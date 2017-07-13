بالصور.. عسير تحتفي بإنجاز أول مشروع فندقي حديث بمواصفات ٥ نجوم - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تحتفي منطقة عسير بإنجاز أول مشروع فندقي حديث بمواصفات ٥ نجوم داخل أبها الحضرية (خميس مشيط على بعد ٣٥ كيلو عن مدينة أبها)، تديره شركة بيات وتشغله شركة كرستال العالمية التي تملك خبرة جيدة في هذا المجال، ويتوقع افتتاحه بعد شهر.

ويضم الفندق ١٢٠ غرفة، و٢٠ جناحا، مساحة أحدها ١٥٠ متر، وسط توقعات أن تزيد سعة الفندق بالكامل عن ٢٤٠ شخص.

كما يحتوي المسبح نادي صحي متكامل من مسبح جاكوزي وسونا وغيرها، ومطعمين بإطلالتين بانوراميتين، تتسع ل ١٥٠، وعدد من الكافيهات والجلسات الخارجية المبتكرة.

وأوضح مدير عام شركة بيات معتصم الرميح أن المشروع استغرق بنائه ٥ سنوات، ممتدحا التسهيلات والدعم والتشجيع الذي وجده القائمين على المشروع من مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد بن عبدالله العمرة في سبيل إنجازه.

من جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد بن عبدالله العمرة أن هناك العديد من المشاريع الفندقية تحت الإنشاء، ومن المتوقع إنجاز عدد منها خلال الفترة المقبلة، ما يساعد المنطقة في استقبال مزيد من السياح والمصطافين، ويرفع جودة الخدمات السياحية، مشددا على أن أمير منطقة عسير ونائبه يوجهان بدعم وتشجيع ومساعدة المستثمرين في سيل تطور البنية التحتية للمنطقة.