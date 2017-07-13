داعش يعلن تلعفر " ولاية مستقلة " - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلن تنظيم ” داعش ” الإرهابي أن تلعفر ” ولاية مستقلة ” عن ما يسميها ” دولة الخلافة بحسب سبوتنيك ” .

وقال مصدر محلي في محافظة نينوي، إن قيادة ” داعش ” في قضاء تلعفر اعتبرت الأخيرة في بيان مقتضب ولاية مستقلة عن ما اسمتها دولة الخلافة وهددت بمعاقبة صارمة لمن يخالف أوامرها.

وأشار المصدر إلى أن تلعفر خاضعة بالكامل لسيطرة العرب والأجانب وليس هناك أى دور للقيادات المحلية التي سحب البساط منها والأصبحت بلا قوى خاصة بعد سلسلة الإعدامات الجماعية لها في الأسابيع الماضية.

وقال المصدر إن تنظيم ” داعش ” في تلعفر بدء بالغاء شامل لكل الإصدارات التي تحمل تسمية ولاية نينوي واعتبرها مستقلة بقيادتها عن دولة الخلافة في تطور مفاجئ بعد يوم من لإعلان التنظيم نبأ مقتل البغدادي الذي آثار جدلا واسعا في جميع معاقل داعش وتسبب بنزاعات وخلافات حادة بين أقطابه.