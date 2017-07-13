حريق بمستودعات أسلحة للجيش التركي بالقرب من الحدود السورية - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أفادت قناة ” سكاي نيوز ” نقلًا عن وسائل إعلام تركية، بوجود حريق بمستودعات أسلحة للجيش في كلس عند الحدود السورية.

وقالت وكالة ” الأناضول ” للأنباء إن حريقا ضخما نشب، اليوم الخميس، في منطقة عسكرية بإقليم كلس في جنوب تركيا على الحدود مع سوريا وأن أصداء انفجارات صغيرة ترددت من مخزن ذخيرة هناك.

وأضافت أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة على الحريق، وأن حركة المرور توقفت على طريق سريع بالمنطقة.

ولم ترد أنباء عن إصابة أحد ولا يزال سبب الحريق مجهولا، وعرضت قنوات التلفزيون لقطات لدخان أسود يتصاعد فى السماء.