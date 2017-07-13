معارض قطري: الوساطة الأمريكية ستصبح عكسية على نظام قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال المعارض القطري خالد الهيل، إن نجاح الوساطة الأمريكية هو فقط في خضوع نظام قطر التام لكافة مطالب الدول المقاطعة.

وكتب ” الهيل ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أنباء عن زيادة عدد المطالب اللاغية، كانت ١٣ اليوم ستصبح ١٥ أو ١٦ مطلبا، توقعت فشل الوساطة الأمريكية وأنها ستصبح عكسية على نظام قطر ” .

وأضاف: ” توقعت فشل الوساطة، والآن المطالب زادت، نجاح الوساطة هو فقط فى خضوع نظام قطر التام لكافة مطالب الدول المقاطعة والمفاوضة مرفوضة ” .

