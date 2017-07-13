معارض قطري: الوساطة الأمريكية ستصبح عكسية على نظام قطر - صحيفة صدى الالكترونية

معارض قطري: الوساطة الأمريكية ستصبح عكسية على نظام قطر
قال المعارض القطري خالد الهيل، إن نجاح الوساطة الأمريكية هو فقط في خضوع نظام قطر التام لكافة مطالب الدول المقاطعة.
وكتب ” الهيل ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أنباء عن زيادة عدد المطالب اللاغية، كانت ١٣ اليوم ستصبح ١٥ أو ١٦ مطلبا، توقعت فشل الوساطة الأمريكية وأنها ستصبح عكسية على نظام قطر ” .
وأضاف: ” توقعت فشل الوساطة، والآن المطالب زادت، نجاح الوساطة هو فقط فى خضوع نظام قطر التام لكافة مطالب الدول المقاطعة والمفاوضة مرفوضة ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
اذا صدرت الاوامر من العم ترامب وجب تنفيذها حتى لو زادت المطالب
لكن قطر لن تحيد عن مشروعها الصهيوني لانها مجرد دميه في يد الاستخبارات الانجليزيه والصهيونيه وانما ستنقل كل اعمالها خارج حدود قطر وستستمر في دعم الارهاب عبر خلاياها في الوطن العربي
يعني لو مثلا نقلت جماعة الاخوان الى اي دوله مثل تركيا او ايران فهذا لا يمنعها من دعمهم ماديا للقيام باعمال تخريبيه وارهابيه في مصر او ليبيا او اي دوله اخرى
الحل في قطر هو التخلص من الثلاثي عملاء الماسونيه العالميه ( ح + ح + م ) ومن ثم يستطيع تميم او غيره من اسرة ال ثاني تغيير الحكومه والعوده الى محيطها الخليجي والعربي
عرب[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 11 ساعة
شيء عجيب أن يغامر النظام القطري بأمن شعبة ودويلته لأجل دعم الأرهاب
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههههه النظام القطري بالمناسبة لا يغامر بأمن شعبة ودولتة لأجل دعم الأرهاب النظام القطري تصدر لة ويستلم الاوامر لتنفيذ أجندة معدة بدقة من عملاء الصهيونية والماسونيه العالميه للمنطقة وبالمناسبة تلك الاجندة وضعت من العام 1942 للمنطقة على يد عراب السياسة الشرق أوسطية ” كيرميت روزفلت ” Kermit Roosevelt Jr تلك السياسة تم تطويرها على يد “هنرى كيسينجر” لاحقا فى 1977 واذا صدرت الاوامر من العم ترامب وجب تنفيذها حتى لو زادت المطالب كما ان الحل ليس في قطر ليس فى التخلص من عملاء الماسونيه العالميه بالدولة لانهم يدعون البديل دائما او ان البديل موجود فعلا ولكن لم تحن الفرصة لاستخدامة مع تميم او غيره من اسرة ال ثاني ليست بالسهولة تغيير الحكومه والعوده الى محيطها الخليجي والعربي الا بانهيار أمريكا و الصهيونية العالمية
صاروخ توماهوك كروز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
انا بصراحة في حياتي كلها لم أسمع ولم أشوف مثل قيادة جزيرة قطر الصغيرة أولآ إلي يدير القيادة في جزيرة قطر الصغيرة عدة أشخاص وهم وحيد القرن حمد بن خليفة والثاني وجه حمار الوحش حمد بن جبر والثالث وجه الغوريلا تميم والرابع وجه الفار عزمي بشارة والخامس وجه العنز الجرباء موزة ولاعاد ندري نتفاوض مع مين فيهم الأقزام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 4 ساعات
علم ربعك ، بأنهم خسرانيين بكل ماتعنيه الكلمه من معنى ,,