بالصور.. مدير عام هيئة عسير يزور مهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

استقبل مدير مهرجان أبها للتسوق الأستاذ إبراهيم بن محمد الجار الله فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ علي الشمراني أثناء زيارته لمركز الهيئة الصيفي بالمعارض حيث رحب به وبالمرافقين معه.

وبين الجار الله أن وجود الهيئة في المهرجان يعد ركيزة أساسية من الركائز التي ينبني عليها نجاح المهرجان.

وفي المقابل شكر مدير الهيئة إدارة المهرجان على حرصهم على تقديم مافيه خير للمتسوقين، وحرصهم على خدمة المتسوقين والزوار وتهيئة الجو المناسب والمكان المناسب لهم.

وقد قام الجميع بزيارة للمنصة التوعوية والتوجيهية التي تعتبر جزء من القافلة التوعوية التي دشنها صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير _ حفظه الله _ والتي تعرض برامج توعوية هادفة لتوعية المجتمع بخطورة قضايا الابتزاز والسحر و والارهاب وهي تستهدف جميع شرائح المجتمع.

عقب ذلك قام مدير الهيئة ومرافقيه بجولة ميدانية عامه على أرجاء المهرجان للوقوف على مايقدمه من خدمات لزواره.

وفي ختام الزيارة رفع مدير الهيئة شكره وتقديره لصاحب السمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه على ما يولونه لهذا الجهاز المبارك من دعم لا محدود كما حث العاملين في مركز هيئة المعارض على العمل على تقديم هذه الرسالة العظيمة في قالبها الحسن لرواد هذا المهرجان مع التحلي بالصبر والحكمة والشفقة والرحمة داعيا الله ان يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

