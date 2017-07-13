عاصفة شتوية قوية تضرب نيوزيلندا - صحيفة صدى الالكترونية

ويلنجتون (صدى):

ضربت عاصفة شتوية قوية نيوزيلندا اليوم تسببت في إلغاء جميع الرحلات الجوية الإقليمية من عاصمة نيوزلندا ويلنجتون وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية في هيئة ” ميتسرفيس ” توم آدامز أن سرعة الرياح وصلت في ويلينجتون إلى 160 كيلومترا في الساعة، بينما سجلت في مضيق كوك الذي يفصل بين نورث آيلاند وساوث آيلاند 130 كيلومترا في الساعة ووصل ارتفاع الأمواج إلى 11 مترا.

وتم إغلاق بعض الطرق الرئيسية بالإضافة إلى تعليق خدمات السكك الحديدية والعبارات.