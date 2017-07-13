عاصفة شتوية قوية تضرب نيوزيلندا - صحيفة صدى الالكترونية

عاصفة شتوية قوية تضرب نيوزيلندا
ضربت عاصفة شتوية قوية نيوزيلندا اليوم تسببت في إلغاء جميع الرحلات الجوية الإقليمية من عاصمة نيوزلندا ويلنجتون وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.
وأوضح خبير الأرصاد الجوية في هيئة ” ميتسرفيس ” توم آدامز أن سرعة الرياح وصلت في ويلينجتون إلى 160 كيلومترا في الساعة، بينما سجلت في مضيق كوك الذي يفصل بين نورث آيلاند وساوث آيلاند 130 كيلومترا في الساعة ووصل ارتفاع الأمواج إلى 11 مترا.
وتم إغلاق بعض الطرق الرئيسية بالإضافة إلى تعليق خدمات السكك الحديدية والعبارات.
abdul[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 12 ساعة
خذوا شوية من الحرارة الزائدة اللي عندنا.
أنا أنا[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 9 ساعات
ياالله هدي الاجواااااااااء عواصف اعاصير ثلوووج امطارررررر
يالله الجنة بس اااااه يالشتاء يازينك زيناه
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 9 ساعات
تعالوا تشمسوا عندنا
نهار السلام[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 9 ساعات
الله الله ياجده
ياام الرخى والشده ياجده
يادبي الفقارى والغلابى ياجده
انا لاجيت جده وانا طفران ، اتخيل نفسي بدبي مول ، واستانس حدي
بس للامانه اهلك الطيبين وناسك الحلوين وجوك الفله ، يجبرنا نقول فعلا جده غيييير *