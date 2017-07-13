" الرئاسي الليبي " يشكل لجنة لحصر أضرار اشتباكات شرق طرابلس - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

شكل المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني لجنة خاصة لحصر الأضرار في بلدية القرة بوللي ( 60 كيلو مترا شرق العاصمة طرابلس)، بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وكلف المجلس الرئاسي وكيل وزارة الحكم المحلي إدريس المبروك الشاردة برئاسة اللجنة، وعضوية كل من عميد بلدية القرة بوللى ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، ومندوبين عن شركة الكهرباء والشؤون الاجتماعية.

وتختص اللجنة بحصر كافة الأضرار البشرية والمادية جراء الاشتباكات المسلحة التى دارت مؤخرًا بالمنطقة وما حولها، وحدد لها مدة شهر واحد من تاريخ إصدار القرار لإنهاء عملها وتقديم تقرير نهائي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأجاز المجلس الرئاسي للجنة حصر الأضرار في بلدية القرة بوللي حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا فى أداء مهامها.