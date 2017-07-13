" تعليم الرياض " تسمح بتركيب كاميرات مراقبة على أسوار المدارس - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، السماح لجميع مدارس البنين والبنات بتركيب كاميرات مراقبة على الأسوار الخارجية للمدارس، وذلك بعد النجاح الذي حققته التجربة خلال تطبيقها على بعض مدارس مكتب تعليم الشفا.

وقال مدير عام التعليم عبدالله المانع، إن هناك شروطاً يجب توافرها لتطبيق تلك الكاميرات من قبل المدارس من بينها أن يكون التركيب على الأسوار الخارجية والبوابة الرئيسية للخروج من الجهة الخارجية للمبنى في مدارس البنات.

وأشار ” المانع ” إلى أن الهدف من تركيب الكاميرات يقتصر على خدمة المنظومة الأمنية وليس للمراقبة التعليمية بالمدرسة.