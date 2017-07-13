ترامب يغادر واشنطن متجها إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء الأربعاء، واشنطن متجها إلى باريس حيث سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يشارك في احتفالات العيد الوطني الفرنسي يوم 14 يوليو الجاري.

وأقلعت الطائرة الرئاسية ” أير فورس وان ” من قاعدة اندروز الجوية فى ضاحية واشنطن فى الساعة 19,43 (23,43 ت ج).

وقال ” ترامب ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قبيل مغادرته البيت الأبيض، ” استعد للذهاب إلى فرنسا بدعوة من الرئيس ماكرون لأحياء وتكريم يوم الباستيل ومرور مئة عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى ” .

وتأتى زيارة الرئيس الأمريكي بعد أيام من قمة العشرين في ألمانيا التي جددت فيها واشنطن رغبتها بالتفرد بقرارها خصوصا بشأن مسالة المناخ المهمة.