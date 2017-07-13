" الجزائية " تبدأ محاكمة مواطن سعى لتنفيذ عملية انتحارية داخل المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الأربعاء، في محاكمة مواطن مُتهم بالتخطيط والسعي للانضمام لتنظيم ” داعش ” الإرهابي داخل المملكة؛ بغرض تنفيذ عملية انتحارية والتحريض على استهداف أحد ضباط الأمن.

وشملت قائمة الاتهام الموجهة للمواطن، إنشاء قروبات عبر موقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل للتواصل مع جماعات إرهابية، مع نشره تغريدات مؤيدة لتنظيم “داعش ” الإرهابي عبر معرفة بموقع ” تويتر ” ، إلى جانب تخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وطالب وكيل النيابة العامة خلال جلسة نظر القضية بعقوبة تعزيرية شديدة، ومنعه من السفر ومصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة وإغلاق معرفه في ” تويتر ” .