" الميركاتو " يصيب جماهير برشلونة بالإحباط - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

عبر عدد من جماهير نادي برشلونة الإسباني عن عدم رضاهم عن خطة الميركاتو الصيفي للبلوجرانا استعدادا للموسم الجديد 2017/2018.

ووفقا لما نشرته صحيفة ” ماركا ” الإسبانية فإن قطاعا كبيرا من عشاق البارسا أعربوا عن عدم رضائهم من خطة الميركاتو الصيفي لتدعيم برشلونة.

كما وجهت الجماهير اتهاما صريحا لإدارة النادى بعجزه عن عدم توفير الصفقات اللازمة لسد العجز الذي يعاني منه الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وكانت جماهير برشلونة تأمل في ضم أسماء بارزة تم الكشف عنها في بداية الميركاتو مثل هيكتور بيليرين وماركو فيراتي وفيليب كوتينيو.