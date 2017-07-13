إدارة المساجد بمكة تخصص رقمًا موحدًا على " واتساب " لاستقبال بلاغات الصيانة - صحيفة صدى الالكترونية

إدارة المساجد بمكة تخصص رقمًا موحدًا على ” واتساب ” لاستقبال بلاغات الصيانة
خصصت إدارة المساجد بمكة المكرمة رقماً موحداً لاستخدامه على تطبيق ” واتساب ” بغرض استقبال بلاغات صيانة المساجد.
وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة سعيد الزهراني، إن الإدارة خصصت موظفين لمتابعة بلاغات المواطنين وتمريرها للفنيين لإصلاحها أولا بأول.
وطالب ” الزهراني ” المواطنين والمقيمين إلى اعتماد الرقم (0541302201) في إرسال بلاغات عن الصيانة عبر الواتساب.
وأشار مدير إدارة المساجد بمكة إلى أنه جرى تخصيص 30 فنيا سعوديا من خريجي المعاهد الفنية لإصلاح أي أعطال تخص الصيانة والنظافة والكهرباء بالمساجد.
عنوان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
وادارة المساجد بالرياض تخصص سريرا مريحا لكل مراقب ؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4568 ] نشر منذ 9 ساعات
لماذا لا تعمم هذه الفكره الممتازه على جميع إدارات المساجد بالمملكه لظهور بيوت الله يجب ان تظهر بالمظهر اللائق الحسن المشرف
حسن طالب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
مع انه يفترض ان تكون ادارة المساجد بالرياض محافظة اكثر من غيرها على الامانة والاخلاص بالعمل وتأديته على الوجه الأكمل بحكم التزام موظفيها وتطوعهم ومعرفتهم بالحلال والحرام اكثر من غيرهم الا ان الواقع يقول عكس ذلك فنحن في مسجد الحميميدي بحي الزهرة/السويدي بالرياض /ممر سلمة العدوي نعاني ومنذ سنين من تلاعب وغياب الامام بالأسابيع والأيام وآخرها غيابه من ليلة العيد ولمدة (اسبوعين)متواصلة!! كما انه لايمكن ان يكمل اسبوع بالحضور المتواصل وامامة المسجد متاحة لكل من هب ودب ولا نشفوف ولا مراقب ولا مسئول من شئون المساجد فهل يجوز هذا الفعل من الامام ومن مراقبي الوزارة؟ هل ترضى الوزارة بأن تؤكل الرواتب وايجار البيوت بالباطل وان تؤكل سحت تحت سمعها وبصرها؟ اين امانة المسئولين وأمانة الامام وأمانة المراقبين الذين تعهدوا بها عند تعيينهم ؟ لكن مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسئول وكل مراقب وكل امام خائن لأمانته التي اوكلها له ولي الأمر وان يجعل مايأكلونه من رواتب ومكافأت وآجار ناراً في بطونهم الى يوم الحساب !!.