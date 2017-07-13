إدارة المساجد بمكة تخصص رقمًا موحدًا على " واتساب " لاستقبال بلاغات الصيانة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

خصصت إدارة المساجد بمكة المكرمة رقماً موحداً لاستخدامه على تطبيق ” واتساب ” بغرض استقبال بلاغات صيانة المساجد.

وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة سعيد الزهراني، إن الإدارة خصصت موظفين لمتابعة بلاغات المواطنين وتمريرها للفنيين لإصلاحها أولا بأول.

وطالب ” الزهراني ” المواطنين والمقيمين إلى اعتماد الرقم (0541302201) في إرسال بلاغات عن الصيانة عبر الواتساب.

وأشار مدير إدارة المساجد بمكة إلى أنه جرى تخصيص 30 فنيا سعوديا من خريجي المعاهد الفنية لإصلاح أي أعطال تخص الصيانة والنظافة والكهرباء بالمساجد.