القوات الخاصة الليبية تسيطر على المنطقة الواقعة خلف حمامات الرملي ببنغازي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

سيطرة القوات الخاصة الليبية على المنطقة الواقعة خلف حمامات الرملي فى منطقة سيدي أخريبيش فى محور الصابري شمال بنغازي.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الليبية، رياض الشهيبي، في تصريح له، أن القوات الخاصة تحاصر بقايا الجماعات الإرهابية فى مباني محدودة ومعروفة بعد التقدم من جميع الجهات وفتح الشوارع وإزالة العوائق التى وضعها الإرهابيون للتحصن خلفها.

وأشار ” الشهيبى ” إلى أن القوات الخاصة سيطرت على معظم أجزاء المنطقة في سوق الجريد ولم يتبقَ إلا جزء قليل على كامل المنطقة.