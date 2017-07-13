دراسة جديدة تكشف عن فوائد " لبن الأم " في الرضاعة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن لبن الأم ينقل بكتيريا مفيدة للصحة إلى أمعاء الطفل، وذلك استناداً إلى نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس.

وأوضحت الرابطة الألمانية أن 30% من البكتيريا المفيدة التي تستقر في أمعاء الطفل، مصدرها لبن الأم، بينما تنتقل 10% أخرى من البكتيريا إلى الطفل عبر جلد ثدي الأم.

وتساعد هذه البكتيريا في عملية الهضم وتدريب جهاز المناعة للطفل على التفريق بين البكتيريا المفيدة وغير المفيدة للصحة. وقد أظهرت نتائج دراسات سابقة أن توازن البكتيريا في الأمعاء يلعب دوراً هاماً في استعداد الجسم لمكافحة أمراض المناعة بشكل كبير.

وتساعد الأمعاء، التي تتمتع بالصحة، في الوقاية من الحساسية والربو وأمراض الأمعاء الالتهابية طوال الحياة. لذا أوصت الرابطة الأمهات بالحرص على إرضاع أطفالهن طبيعياً، ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك.