دراسة جديدة تكشف عن فوائد " لبن الأم " في الرضاعة - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة جديدة تكشف عن فوائد ” لبن الأم ” في الرضاعة
أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن لبن الأم ينقل بكتيريا مفيدة للصحة إلى أمعاء الطفل، وذلك استناداً إلى نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس.
وأوضحت الرابطة الألمانية أن 30% من البكتيريا المفيدة التي تستقر في أمعاء الطفل، مصدرها لبن الأم، بينما تنتقل 10% أخرى من البكتيريا إلى الطفل عبر جلد ثدي الأم.
وتساعد هذه البكتيريا في عملية الهضم وتدريب جهاز المناعة للطفل على التفريق بين البكتيريا المفيدة وغير المفيدة للصحة. وقد أظهرت نتائج دراسات سابقة أن توازن البكتيريا في الأمعاء يلعب دوراً هاماً في استعداد الجسم لمكافحة أمراض المناعة بشكل كبير.
وتساعد الأمعاء، التي تتمتع بالصحة، في الوقاية من الحساسية والربو وأمراض الأمعاء الالتهابية طوال الحياة. لذا أوصت الرابطة الأمهات بالحرص على إرضاع أطفالهن طبيعياً، ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 5 ساعات
جعل امهاتنا في الجنه واللي باقيات يوفقهن ربي ويعافيهن
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 5 ساعات
الحليب مفيد حتى للكبار بعد
ماحلا منها وانت جالس تمزمز وتستمخ 😗😗
روزا[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 4 ساعات
برق
عندي سوعال
انت ليه بس تفكر تترك الصحيفه ؟؟ هز انا مضايقتك بشي ؟؟؟ ترى والله انسحب بصمت
بس مابي اكون سبب بانسحابك
لان تقول ادور القى سبب اتركها
لاتصرف رويزا اسالك بالله جاوب بكل صدق
alfahd42[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههه يا حليلك يا روزا
برق بس عرف بحبه عندنا ويبي يتغلى شوي
alfahd42[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 4 ساعات
لو يبتعد يومين جاك مروح على راسه مثل الشايب اللي له 24ساعه من القهوه
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9278 ] نشر منذ 4 ساعات
حليب الام مابعده
انا سنتين كاملين رضعتني امي
والله وبالله وتالله لليوم هذا مادخلت عيادة الاسنان ولا اعرفها نهائيا
ولافيني تسوس واسناني عال العال
.
.واخوي اصغر مني بس مارضع من امي الا كم شهر
واسنانه كلها مسوسه وكلها حفر
.
.حليب الام مثالي للطفل يمنحه مخزون كالسيوم اضافي للجسم
يخزن بالعظام والاسنان .يجب ان يرضع الطفل سنتين كاملين …مو تجي وحده تقول والله رضعت طفلي ومانفع شي 🤚😡
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.وكما عارفين تسوس الاسنان والجيير يعود لتركيز الكالسيوم في طبقة المينا
متى ماكانت قويه كانت مقاومه للتسوس ومتى كانت ضعيفه وهشه ستكون قابله للتسوس والتكسر ايضا
alfahd42[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 4 ساعات
الله ينور عليك يا امل يا منوره
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 4 ساعات
روزا
والله اني بصراحه طفشت وملّيت لكن لا تكونين سبب رئيسي في ابتعادي
😥😥😥😥
لكن الى هالحين انا راضي عنتس ، الله يرضالي علانتس
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 4 ساعات
امل الطيار
المشكله فاللي يأكل عيشة الورعان 😉😉😉 مايخلّي لورعه شي
ثم يصير اخو حرمته من الرضاعه ، والمسيكينه ماتقدر ترده 😜😜
لانها اذا اعطفت صارت مثل الناقه ماعاد تقول شي ☺️☺️☺️☺️
روزا[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 3 ساعات
لالا ماصدقت
انت تصرفني
ماتشوفني قد المقام علشان ترد علي
شف ردك تقل شحذه
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 3 ساعات
لاوالله قد المقام ونص
بس وش تبيني اقولتس ؟؟
علميني وانا أقول على طول
على فكره
العشاء الليله عندي فالبيت بمناسبة الصلح بينتس وبين امل
عشاء مسفوط مايشارككم عليه احد
بس انا وانتي وامل
قولي تم “” وانتي يامل قولي تم
الدرباويه روزا[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 3 ساعات
فديتها اموله
مع اني ثقلت علاها بالهرج
بس مع تسذا ما جرحتني بكلمه
انا تم ابشر بجي
بس امل مادري عنها يمكن صايمه وتسوي دايت كالعاده
وانا وحدتن لاهومه اكل الاخضر واليابس
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9962 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاهومه😂😂😂😂😂😂😂 بطني
alfahd42[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاهومه
الدرباويه روزا[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 2 ساعتين
اضحك ياقم
انا اللي صايره مهرج ع غفله
حسبي علاك من رجال
alfahd42[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجلدي يا روزا من حقك
الدرباويه روزا[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 2 ساعتين
على راسي يالفهد والله
هذا انا ماني بمقصره
بقى ارشهم اسيد ههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9962 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول اركدي بس على طول ماحق وساحق والرصاص المتلاحق وتحسبين بعد ..خير ياهو تنفعي في قرقيعان قسم انك تحفه وخفيفه ظل حطي تحتها خطين ماقلت مهرجه اوكي لاتنزلي من قدرك وانتي شموخ 👸🏻 عادي اضحك على هرجك المفقع 😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسيد وش ذا مجرمه ههههه
الدرباويه روزا[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 1 ساعة
وتوك تطفش وتمل عقب ٧سنين يابكاش
والله انك تبا تعرس وتسحب علانا
الله يهنيك ماحنا بقايلين الا الكلمه الزانه