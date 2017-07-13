تعلمي فن تقديم الهدية لزوجكِ - صحيفة صدى الالكترونية

تعلمي فن تقديم الهدية لزوجكِ
ليس لتأثيرها علاقة بثمنها المادي، بل بما تحمله في ثناياها من حبٍّ وعشق، وحسن اختيار، وفنّ في تقديمها، والرسالة التي تريدين نقلها إلى شريك حياتك، إنها “الهدية” التي تلهبين فيها مشاعر الحب واللهفة عند زوجكِ.
وتستطيع الزوجة أن تعبر بأشكال وصور كثيرة عن حبها وعشقها لزوجها، إن كانت على شكل باقة من الورد، أو زجاجة عطر رائحتها جذابة ومنعشة، أو ملابس ذات ألوان يفضلها زوجها، من باب عنصر المفاجأة له، على أن تتفنن في طريقة تزيينها وترفقها بعبارات صادقة قادرة على التأثير في نفسه.
فهل تتوقف هدية الزوجة لزوجها على المناسبات فقط؟
ترى خبيرة الإيتيكيت والبروتوكول سوزان القاسم إن “الهدية التي تقدمها الزوجة لزوجها يجب أن لا تتوقف على المناسبات الرسمية بينهما فقط، ولتعلم الزوجة أن الهدية تضفي قيمة كبيرة وترفع من قدرها عند شريكها مهما بلغت قيمتها”.
فإذا كانت الهدية تُحدِث وقعاً كبيراً على الطفل الصغير وتُسعده كثيراً، فماذا لو كانت الهدية تُقدّم من زوجة لزوجها، دون علمه بذلك، من باب المفاجأة، وللتعبير عن حبها وتقديرها له، خلافاً لما هو متعارف عليه أن الزوج هو المبادِر الأول في تقديم الهدايا لزوجته.
وأشارت القاسم إلى أن “الهدية تحمل معاني ودلالات أكثر بكثير من قيمتها المادية، لذلك يجدر على الزوجة أن تخرج من ثقافة أن “الزوج هو المُبادِر بالهدية دائماً”.
وسألت: “ما المانع لو أحضرت لزوجها مثلاً، هدية تناسبه وتعلم أنها تتماشى مع ذوقه واهتمامه، مثل ربطة عنق، أو عطر يستهوي رائحته على سبيل المثال؟”.
وبيّنت القاسم أن تعزيز العلاقة بين الزوجين لا تتوقف على الكلام المنمق والمعسول، وأن الأشياء الملموسة منها لها الوقع الأكبر عنده، دون الحاجة للانتظار حتى تاريخ ميلاده، أو الاحتفال بذكرى زواجهما، فأيام السنة كثيرة، يمكن فيها تقديم الهدايا التي تعزز أواصر الترابط بينهما، دون انتظار التواريخ.
ونصحت القاسم الزوجة بضرورة العمل بثقافة الهدية منها لزوجها بين فترة وأخرى، والتي قد تتحول لاحقاً إلى عُرف بينهما، ما يجعل الزوج يقابلها بهدية أخرى كنوع من مبادلتها المحبة التي صدرت منها وسبقته بها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 2 ساعتين
متعلمات خالصات الله يحفظهن بس يجيبنها هههههه
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهديه ليست في ثمنها وقيمتها السوقيه ،، الهديه في معناها الحقيقي
انها تعكس صفاء النفس ومودة المهدي للمهدى اليه
الهديه شعور راقي يستشعره المهدى اليه حتى ولو كانت بسيطه
فهي تعكس المحبه والالفه واستمراريتها بين المهدي والمهدى عليه
انا اتذكر قبل خمس سنوات عندما كنت بالطايف شريت كرتون برشوم
اوشوك ، ثم جبته لام فارس كهديه تعبّر عن مدى سعادتي بعودتي لها
وطلبت منها تقطيعه وبعد جهد ودخول لمقاطع اليوتيوب لمعرفة كيفية
تقطيعه توصلت لذلك فقطعت الكرتون كاملا واكلته كلّه ثم ماهي الاساعات
قليله ونحن بالطواري لاستخراج ماتم بلعه ، وبعد ذلك عرفنا عن طريق
احد الأصدقاء البرشوميين انه يجب ان يتم شرب كأسة ماء كامله مع كل حبة
برشوميه تتناولها
ومن تلك اللحظة أصبحنا ناتي بالتين الاسود كهديه للمحروسه لان التين
يليّن البطن
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9278 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف سلامه عليها 😥😥
طيب وانت ماتجيب لها هدايا الا بلع واكل 😂
جيب لها ساعه ماركه طقم ذهب ناعم ع ذوقك
مو هالبرشومي دخيل الله بس 😂😂 قال هديه
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهديه باختصار :هي رساله حب من الزوجه للزوج او من الزوج للزوجه💑
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله يجيبون ومايقصرون بعضهم بس المشكله عندنا اذا ناس ماتجيب تعمم
سواء رجال و لا حريم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياويلك من ربي يا ابو فارس من كثر ماتقول في ام فارس
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 2 ساعتين
امل
هذا اللي كتبه الله علاها
لكن التين زين بالحيل ، صار يناسبها 😉😉
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 5 دقائق
لعبتهن الهدايا وتغليف الهدايا الله يحفظهم ويخليهم لنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 2 دقيقتين
امين