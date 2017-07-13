العمر المناسب للرجل ليصبح أباً - صحيفة صدى الالكترونية

العمر المناسب للرجل ليصبح أباً
لطالما أجريت الكثير من الأبحاث الطبية حول السن المناسبة لحمل المرأة، ولكن القليل من الدراسات ناقشت السن المناسبة للرجال ليصبحوا آباءً.
نعم، فمن حق الرجال أن يكونوا على بينة بالعمر المناسب لهم من أجل جلب أطفال أصحاء للعالم.
وتقول إحدى الدراسات الحديثة إن النساء اللواتي لديهن شركاء يتجاوزن الأربعين من العمر يستغرقن وقتًا طويلاً في الحمل، ولكن النساء اللواتي تبلغ أعمار شركائهن حوالي الـ25 عامًا يصبحن حوامل بوقت أسرع.
مستويات هرمون تستوستيرون
عندما يتجاوز الرجل سن الـ30 عاماً، تبدأ مستويات هرمون تستوستيرون بالضعف بنسبة واحد في المئة كل عام، وهذا ينطبق على إنتاج الحيوانات المنوية أيضًا.
جودة الحيوانات المنوية
عندما يتعلق الأمر بنوعية الحيوانات المنوية، فإنها تبدأ في الإنخفاض بعد بلوغ سن الـ 35، كما يؤثر العمر على حركة الحيوانات المنوية أيضاً.
الحركة
ومن هنا يعتبر الأطباء أن نوعية وحركة وصحة الحيوانات المنوية مثالية قبل سن الـ25 عاماً، وتنخفض الجودة إلى أدنى نقطة بعد سن الـ55. وبحلول ذلك الوقت، يفقد الرجال القدرة الإنجابية بنسبة 50٪ تقريباً.
السنّ المناسبة
فما هو العمر المناسب للرجل ليصبح أبا؟ على الرغم من أن الفترة ما بين 22 إلى 25 عامًا هي فترة جيدة جداً، لكن معظم الرجال يكونون غير قادرين على الاستقرار في هذه المرحلة العمرية، لذلك، فإن الفترة ما بين 28 إلى 30 عاماً يمكن أن تكون أفضل وقت للرجل ليصبح أبًا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندما يتزوج هههههه
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابك صرت اب وانا عمري ١٩ سنه
الله يرحم من جبرني على الزواج ، كان يقول الزواج عصمه لدينك وانا ابوك
صدق ابوي رحمة الله عليه
هالحين الواحد يبقى دلبوس الين يجي عمره ٤٠ وهو مغار يفرفر عند
محلات كودو وهمبرقر ، الشرمه الصاروخ
شيبه مالي وجهه وهو تقل ورع ، لا يستقبل ضيوف ولا يعزم رياجيل
ولا يفتح باب ، واذا بغى يرقد مايرقد الا الفجر ولا يقوم الا الظهر ونخاريره
وسعابيله ماليه المخده
اكرررره ياوجيههم البارده
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم اللي اجبرك يبي لك الخير
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 1 ساعة
برق ماشالله علاك
بعد كم سنه تقدر تزوج بنتك وتصير جد
هههههههههههههه
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 1 ساعة
روزا
اول شي انا وبعدين الوراعين
مافي احد قبلي 🤗🤗🤗🤗🤗
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 56 دقيقة
اي بس هذاك اول المرحوم واسطتك عند ام فارس
اللحين ماعاد بوه واسطات
وتشكمك ام فارس عن الزواج كله
عزتي لك بس
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 51 دقيقة
هههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 51 دقيقة
عطيه يا روزا جلد
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 39 دقيقة
ماردوني الرياجيل معكفين الشوارب تبا تردني حرمه
الله يهديتس ياروزا وبس
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 6 دقائق
ماله سن معين متى ما كان ناضج ويفهم الحياة ويعرف علوم الرجاجيل ويعرف أمور دينه يتزوج ويصير اب
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 4 دقائق
هو تزوج يعني خلاص يبدا البرودكشن