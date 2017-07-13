العمر المناسب للرجل ليصبح أباً - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

لطالما أجريت الكثير من الأبحاث الطبية حول السن المناسبة لحمل المرأة، ولكن القليل من الدراسات ناقشت السن المناسبة للرجال ليصبحوا آباءً.

نعم، فمن حق الرجال أن يكونوا على بينة بالعمر المناسب لهم من أجل جلب أطفال أصحاء للعالم.

وتقول إحدى الدراسات الحديثة إن النساء اللواتي لديهن شركاء يتجاوزن الأربعين من العمر يستغرقن وقتًا طويلاً في الحمل، ولكن النساء اللواتي تبلغ أعمار شركائهن حوالي الـ25 عامًا يصبحن حوامل بوقت أسرع.

مستويات هرمون تستوستيرون

عندما يتجاوز الرجل سن الـ30 عاماً، تبدأ مستويات هرمون تستوستيرون بالضعف بنسبة واحد في المئة كل عام، وهذا ينطبق على إنتاج الحيوانات المنوية أيضًا.

جودة الحيوانات المنوية

عندما يتعلق الأمر بنوعية الحيوانات المنوية، فإنها تبدأ في الإنخفاض بعد بلوغ سن الـ 35، كما يؤثر العمر على حركة الحيوانات المنوية أيضاً.

الحركة

ومن هنا يعتبر الأطباء أن نوعية وحركة وصحة الحيوانات المنوية مثالية قبل سن الـ25 عاماً، وتنخفض الجودة إلى أدنى نقطة بعد سن الـ55. وبحلول ذلك الوقت، يفقد الرجال القدرة الإنجابية بنسبة 50٪ تقريباً.

السنّ المناسبة

فما هو العمر المناسب للرجل ليصبح أبا؟ على الرغم من أن الفترة ما بين 22 إلى 25 عامًا هي فترة جيدة جداً، لكن معظم الرجال يكونون غير قادرين على الاستقرار في هذه المرحلة العمرية، لذلك، فإن الفترة ما بين 28 إلى 30 عاماً يمكن أن تكون أفضل وقت للرجل ليصبح أبًا.