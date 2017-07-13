هل يحق للزوج تحديد علاقات زوجته بصديقاتها والناس ؟! - صحيفة صدى الالكترونية

هل يحق للزوج تحديد علاقات زوجته بصديقاتها والناس ؟!
من المسلمات أن يكون لكل فتاة قبل زواجها العديد من الصديقات أو الزميلات المقربات لها، ومن الطبيعي أيضاً أن تُبقي هذه الفتاة على صداقاتها بعد زواجها، وأن يزرنَها في منزلها ويتناولنَ ذكرياتهنّ السابقة معاً.
ولكن هل الطبيعي أن يرفض زوجها صداقاتها مطالباً إياها بقطع علاقاتها بهنّ، أو تحديدها؟ أو يمنعها من التواصل مع الصديقات أو الجيران بشكل عام، تحسباً من الاختلاط المبالغ فيه بين الزوجة والناس وإفشائها أسرار حياتهما الزوجية؟
وحول هذا الموضوع بيّن الباحث وأستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن كلمة “تحديد علاقات الزوجة مع الناس” يجب الاتفاق عليه بين الخطيبين قبل زواجهما، بحكم أن الحياة بينهما تستند على التفاهم والمحبة المشتركة وإيلاء الأسرة والأبناء الأهمية الأكبر.
وأشار الخزاعي بأنه لا بد من ضرورة الانتباه من الوقوع في الأخطاء الاجتماعية، كونها تؤدي إلى صراعات وخلافات أسرية. وعدَّ الخزاعي تحديد العلاقة مهما جداً لسبب، ألا وهو تفرغ الزوجة لعملها وبيتها والتفرغ لمتطلبات الحياة الزوجية، وإبعاد أي صراعات عن حياتهما الزوجية، قد تحدث دون معرفة كيفية حدوثها.
وأكد الخزاعي أن هناك بعض الأمور الطارئة التي تدخل على الأسرة، تتطلب تحديد تلك العلاقات، خصوصاً إذا بدأت المشاكل والخلافات تطفو على السطح جراء صداقاتها وتفاعلاتها الكثيرة مع الناس، ما ينتج عنه اختراق حياتهما الأسرية، والتدخل فيها، عدا عن الاطلاع على تفاصيل من المفروض أن تكون غير ظاهرة في أغلب جوانبها.
لذلك، نصح الخزاعي بضرورة اقتناع الزوجة بتحديد علاقاتها بالناس والتخفيف منها، إلا من تثق بهم ثقة عمياء، سواء من خلال اتصالها الخارجي معهم، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كي تتجنب الشكّ فيها واتّهامها بالخيانة الزوجية من طرف زوجها.
كما عليها أن لا تتعصب لرأيها وتتشبث به للإبقاء على حياتها الزوجية مستمرة وناجحة، دون إحداث خلافات ليس لزوجها أي علاقة بها، بل هي من مصدر خارجي، وعلى رأي المثل: “الباب الذي يأتيك بالريح، سدّه واسترح”.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 2 ساعتين
لايحق له الا اذا راى منهن مايفسد حياتهم او مالا يرضاه منهن من سوء خلق ولا دين
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل يخليها تسرح وتمرح على كيفها ؟؟ 😤😤😤
الحرمه بطبيعتها مهبوله ولا تعرف مصلحتها ، لذلك يجب على الزوج تحديد
معارفها وله الحق التدخل في ذلك الا علاقتها بأهلها
مثل ابوها أمها خواتها اخوانها اعمامها خيلانها ، غير ذلك يحق للزوج
منعها
وازيدكم من الشعر بيتين
اذا شاف من اَهلها ردى فله الحق من منعها الا من ابوها وامها فقط
خير ان شاء الله ،، تبون الدعوى هايته 😖😖
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا اذا الحرمه مهبولة ماتعرف مصلحتها الله يعينه يقومها على الطريقه الصحيحه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما تشمل الحريم يا برق بالكلام هذا غير صحيح
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 2 ساعتين
تقول الحرمه بطبيعتها مهبوله غير صحيح وكلامك في غير محلة
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9278 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابوفارس
يسلمووووووو ع اصلاحك بيني وبين روزا 😍😍
والله لي كم بوم مضايقه منها
وكنت اجنب اسالها وش سبب زعلها
خفت 😥😥 تنفجر فيني وتقولي كلمه تزعلي
شكرا من اعماق قلبي 😊
لان بجد هالكلمه ماقصد فيها شي اقولها عادي يعني
ماتوقعتها تحز بخاطرها او تفهما غلط
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 2 ساعتين
تم الصلح اخيرا يا ابو فارس بيض الله وجهك
وروزا قالت ماابي احد يزعل مني وخاصه اموله في خبر اخر
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 2 ساعتين
نفس الهرج الي بقوله يابرق ومشاكلي انا كذا .. الرجل له نظره ثاقبه وحاده في الذكاء وتفسير الامور طبعا بعض الرجال ٩٩% المراءه تتاثر من صديقاتها يا بالخراب وإلافساد🤷🏻♀️ .. يا بالإصلاح والنجاح🎗
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5149 ] نشر منذ 2 ساعتين
[ بعض ] الرجال اذكياء ودواااهي و بعضهم [ دجة ] و [ مفهي ]😳مايدري وين الله حاطه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه رد في الجبهه الله يكفينا شره
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقصد قصف في الجبهه
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 2 ساعتين
امل
مافاهمتس هنا الا انا 😘😘😘
والله يعينني اعدي وراتس وافهّم هالناس بمقاصدتس ☺️☺️☺️
ماعلاه ماعلاه ، يامل ، ترى روزا طيبه ومنتازه وقلبه طييييوب ونظيف
انظف من الشاش حق المستشفى اللي يحطونه على الجروح
وانا ماسويت بينكم الا الواجب اللي من المفترض اني اسويه
واهم حاجه انتس مبسوطة منّي
شفتي أمير الكويت الشيخ صباح !! لو ياخذني معه أسبوع لحل مشكلة
السعوديه وقطر ، حرام بالله مايعدّي أسبوع الا تميم يسلّم على راس ملكنا
سلمان ويتعشى عنده
لكن واستعانوا بي ،، بكيفهم
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولكن ما استعانوا بي
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 2 ساعتين
يافهد الي على راسو بطحا يحسس عليها😂😂😂😂😜
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9278 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم يحق له كل شي
ولكن ع حسب شخصيته 🤔
اذا كان ضعيف واهبل هتمشيه هي
واذا كان داهيه وذكي هيمشيها ع العجين ماتلخبطه
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.ومن واقع ماشوف حولي …مالله يجمع اثنين اذكياء لله حكمه في ذلك 😧😧
يالزوج ذكي وشخصيه وكاريزما وهي هبلا وغبيه لاشخصيه ولاهم يحزنون
او الزوج اهبل وغبي وضعيف شخصيه وهي قويه شخصيه وذكيه ومثقفه
اثنين نفس المستوى لايمكن يجتمعون ابد 🤚
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه يابرق ابشر بنحط مع بن عمر وتسوي وساطه بين الحوثي وصالح وبين اهل اليمن
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9278 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂
ماشي 😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا قلت الله يكفينا شرها يعني ان شاء الله بتعدى جبهتي وبتروح وراي ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا يا اخت امل لاوالله كثير اللي شايفينهم بخير وكل منهم احسن من الثاني بس الشينين يظهرون اكثر
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي وراك برق اكيد هو النابغه 😂😂😂 الحمدلله انا سليم😳👏🏼
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه بس انت قلت نفس كلام برق يعني الجبهه اما جبهتي ولا جبهتكم يا الاثنين
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 1 ساعة
وانا عارف منهي جبهته ههههه
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9278 ] نشر منذ 1 ساعة
الفهد
انت تشوفهم بخير لان لك الظاهر فقط
ولكن ماتعرف الوضع الا بالتداخل معهم
تقدر تقيم مستواه الفكري وثقافته من الاخذ والرد 😊
غير هيك لايمكن الجزم ع احد مالم تسمع منطوقه
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5149 ] نشر منذ 1 ساعة
هل يحق للزوج تحديد علاقات زوجته بصديقاتها والناس ؟!🤔
=
[ شرعًا ] نعم يحق له تحديد علاقاتها أو حتى قطعها نهائيًا بصديقاتها وقريباتها وحتى بأقرب قريب أبيها و أمها وأخواتها ، إذا هو شايف عليهم [ ملاحظات ] !
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5149 ] نشر منذ 1 ساعة
بعض من حقوق الزوج على الزوجة:
1 – القوامة.
2- ألا تُدخِل إلى بيته من يأبى دخوله.
3 – ألا تخرُج من بيته إلا بإذنه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني كلامنا صحيح هههههه