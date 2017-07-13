 عبدالرحمن الراشد: الدول الأربع المقاطعة لقطر رفعت سقف المطالب لـ15 - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. عبدالرحمن الراشد: الدول الأربع المقاطعة لقطر رفعت سقف المطالب لـ15

عبدالرحمن الراشد: الدول الأربع المقاطعة لقطر رفعت سقف المطالب لـ15

عبدالرحمن الراشد: الدول الأربع المقاطعة لقطر رفعت سقف المطالب لـ15
طلال الضوي(صدى):

أكد الإعلامي السعودي المخضرم عبدالرحمن الراشد، أن الإعلام القطري يروج لنجاح وساطة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وقال ” الراشد ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إنه إذا صحيح فهناك احتمال وحيد، أن قطر قدمت كل التنازلات المطلوبة للوزير الأمريكي بعد رفضها للشيخ صباح ” .

وأشار الإعلامي المخضرم عبدالرحمن الراشد، إلى أن الدول الأربع أضافة طلبين جديدين لقائمة المطالب الثلاثة عشر.


الوسوم:, , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 13 ساعة

طيب ما هي المطالب المضافه لما سبق يا عبد الرحمن ؟
اما اذا الامريكان امروا قطر فلن تستطيع الرفض

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 3 ساعات

ماعاد لنا سالفه الا قطر ومشاكلها
حسبي الله على الحمدين وموزه والقرضاوي
نسينا العراق ونسينا سوريا ونسينا اليمن
ونسينا فلسطين قبلهن.

[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يفرجها ياعبد الرحمن ,,

,, الربيع معندين ولا يدرون ان عنادهم وبال عليهم ,,

[ عدد التعليقات: 7501 ] نشر منذ 3 ساعات

كل يوم بتزيد لانهم كل يوم يبين منهم شي جديد

[ عدد التعليقات: 7501 ] نشر منذ 3 ساعات

قبل نحسبهم غلطانين ولا حسابهم مخترق مثل ماقالو قلنا نظن ظن خير بس ما اعتقد منهم خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *