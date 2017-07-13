عبدالرحمن الراشد: الدول الأربع المقاطعة لقطر رفعت سقف المطالب لـ15 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد الإعلامي السعودي المخضرم عبدالرحمن الراشد، أن الإعلام القطري يروج لنجاح وساطة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وقال ” الراشد ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إنه إذا صحيح فهناك احتمال وحيد، أن قطر قدمت كل التنازلات المطلوبة للوزير الأمريكي بعد رفضها للشيخ صباح ” .

وأشار الإعلامي المخضرم عبدالرحمن الراشد، إلى أن الدول الأربع أضافة طلبين جديدين لقائمة المطالب الثلاثة عشر.