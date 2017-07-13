عبدالرحمن الراشد: الدول الأربع المقاطعة لقطر رفعت سقف المطالب لـ15 - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الراشد: الدول الأربع المقاطعة لقطر رفعت سقف المطالب لـ15
أكد الإعلامي السعودي المخضرم عبدالرحمن الراشد، أن الإعلام القطري يروج لنجاح وساطة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.
وقال ” الراشد ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إنه إذا صحيح فهناك احتمال وحيد، أن قطر قدمت كل التنازلات المطلوبة للوزير الأمريكي بعد رفضها للشيخ صباح ” .
وأشار الإعلامي المخضرم عبدالرحمن الراشد، إلى أن الدول الأربع أضافة طلبين جديدين لقائمة المطالب الثلاثة عشر.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11318 ] نشر منذ 13 ساعة
طيب ما هي المطالب المضافه لما سبق يا عبد الرحمن ؟
اما اذا الامريكان امروا قطر فلن تستطيع الرفض
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 3 ساعات
ماعاد لنا سالفه الا قطر ومشاكلها
حسبي الله على الحمدين وموزه والقرضاوي
نسينا العراق ونسينا سوريا ونسينا اليمن
ونسينا فلسطين قبلهن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يفرجها ياعبد الرحمن ,,
,, الربيع معندين ولا يدرون ان عنادهم وبال عليهم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7501 ] نشر منذ 3 ساعات
كل يوم بتزيد لانهم كل يوم يبين منهم شي جديد
alfahd42[ عدد التعليقات: 7501 ] نشر منذ 3 ساعات
قبل نحسبهم غلطانين ولا حسابهم مخترق مثل ماقالو قلنا نظن ظن خير بس ما اعتقد منهم خير