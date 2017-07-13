بورشة تحقق رقم قياسي في المبيعات في الستة أشهر الأولى من 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

مضي الوقت الذي تصنع فيه بورشة السيارات الرياضية فقط، وتعمد شركة صناعة السيارات الألمانية الي انتاج سيارات الدفع الرباعي ماكان وكايين، والسوبر صالون باناميرا. وهذه هي السيارات الثلاث التي ساعدت الشركة علي أن تصل إلى مبيعات مرتفعات في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة بنسبة 7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة في عام 2016 وبمبيعات بلغت 126.497 وحدة في جميع أنحاء العالم.

وقال ديتليف فون عضو مجلس الادارة التنفيذي المسؤول عن المبيعات والتسويق : “لقد كانت الاستجابة الحماسية من العملاء لموديلاتنا كبيرة خاصة الموديلات الهجينة وسبورت توريزمو من باناميرا الجديدة وباتت السيارات جذابة للغاية. وكان المحرك الرئيسي لهذا النمو موديل ماكان، بمعدل نمو 11 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ليصل الي 50.000 نسخة تليه كايين، مع 35.601 نسخة. وزادت مبيعات باناميرا بنسبة 54 في المئة، وزادت مبيعات 718 بوكستر وكايمان 718 في جميع أنحاء العالم.

وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط أكبر أسواق بورشه في النصف الأول من عام 2017، مع 50.097 نسخة، بزيادة 10 في المئة، ومن تلك النسخ 35864 شحنت إلى الصين، بزيادة 18 في المئة. وفي أوروبا، تم بيع 42.972 سيارة جديدة، بزيادة 6 في المئة، بما في ذلك 15.474 في ألمانيا، بينما على الجانب الآخر في أمريكا الشمالية فتم بيع 33.428 سيارة بورشة، بما في ذلك 27.568 في الولايات المتحدة، بزيادة بنسبة 3 في المئة.