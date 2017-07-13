بالفيديو.. مضاربة عنيفة تعطل المرور في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمضاربة بين شخصين في أحد شوارع مكة المكرمة، تسببت في تعطيل الحركة المرورية.

وأظهر المقطع المتداول مضاربة بين شخصين يبدو من هيئتهما أنهما من جنسية آسيوية، فيما تمكن المتواجدون من فض الشجار بينهما، إلا أنهما عادا ليشتبكا مرة أخرى.

وأشار نشطاء مواقع التواصل إلى أن الأمر بدأ بمشادة كلامية وتطور بعد ذلك إلى شجار عنيف بالأيدي.

