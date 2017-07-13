بالفيديو.. مضاربة عنيفة تعطل المرور في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مضاربة عنيفة تعطل المرور في مكة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمضاربة بين شخصين في أحد شوارع مكة المكرمة، تسببت في تعطيل الحركة المرورية.
وأظهر المقطع المتداول مضاربة بين شخصين يبدو من هيئتهما أنهما من جنسية آسيوية، فيما تمكن المتواجدون من فض الشجار بينهما، إلا أنهما عادا ليشتبكا مرة أخرى.
وأشار نشطاء مواقع التواصل إلى أن الأمر بدأ بمشادة كلامية وتطور بعد ذلك إلى شجار عنيف بالأيدي.
سعد[ عدد التعليقات: 974 ] نشر منذ 14 ساعة
ابو نسافه الباكستاني مسوي رجال حقه من عطاه الين يسوي شباتي ابو طقعه
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17290 ] نشر منذ 13 ساعة
الوضع هذا للأسغ بشكل يومي
صار روتين عادي جدآ
تعودنا علية.
شطرطون[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 8 ساعات
ظهرت في الأونة الاخيرة حقد الأجانب بسبب سوء المعاملة وأسلوب العجرفه والتكبر عليهم القليل من الأحترام والتواضع والتعامل بلين واجب على كل مسلم.
شطرطون[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 8 ساعات
اثباتاً لصحة ما ذكرته شاهدو تعليق المدعو سعد وبماذا ختم كلامه.
الواقع[ عدد التعليقات: 4708 ] نشر منذ 6 ساعات
نتمنى الجلد مع السجن لمن يهاجم الامنين في الشوارع اذا كان سعودي سجن. 3 اشهر 50 جلدة وغرامة مالية لا تقل عن 10 الاف ريال واذاكان اجنبي سجن شهرين مع 50 جلدة وترحيل وابعاد نهائي المضاربات هو نوع من الإفساد في الارض والاعتداء على الانفس المعصومة وتحدي لنظام الدولة