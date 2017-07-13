بنتلي بنتايجا PHEV تقترب من الظهور في العام المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تحت مراقبة دقيقة من رئيس بنتلي، فولفغانج دورهايمر، وبموافقة مجموعة فولكس فاجن ،تعمل بنتلي الآن على إصدار جديد تماما من بنتابجا وهو اصدار البلج ان الهجين, وسيقدم هذا الموديل العام المقبل، كما ذكرت تقارير، وهذه النسخة الصديقة للبيئة ستعتمد على محرك 3.0 لتر V8 بنزين بشاحن فائق ومحرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون، كما في بورشة كايين S E-هايبرد.

ومن المتوقع أن يزيد ذلك من جاذبية السيارة، وينبغي أن تشكل نسخة PHEV جزءا كبيرا من المبيعات في الأسواق حيث يتم فرض حدود الانبعاثات الأكثر صرامة. ومن حيث الشكل، فستظل السيارة مطابقة لنسخة الديزل V8 ونسخة W12 البنزين، عدا جزء الشحن الجانبي.

وتزعم بنتلي أنه ستطلق الجيل الثاني من كونتيننتال GT عام 2018 قبل شحنها الوحدات الأولى من بنتايجا صديقة البيئة لعملائها.