بالصور.. مراجعة سيارة تويوتا كورولا 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

هناك الكثير من السيارات التي حققت مبيعات كبيرة، ويعرفها الكثير من بلدان العالم، إلا أن تويوتا كورولا لم تحصل فقط على لقب الأكثر مبيعا في العالم، بس حققت هذا النجاح في 150 دولة حول العالم، وحققت ما يزيد عن 20% من اجمالي مبيعات العلامة الأكبر في عالم السيارات.

التصميم الخارجي

اعتمدت تويوتا كورولا لسنوات طويلة على التصميمات الوقورة، الكلاسيكية، ذات الخطوط الهادئة التي تلعب في الجانب المضمون من المنافسة، إلا أن النسخة المحسنة الجديدة لم تتبع هذه العادة.

فقد ارتقت السيارة بتصميمها الرائع والعصري إلى مستوى جديد، حيث المصابيح الأمامية ذات التصميم العصري المعقد والتي تبدو وكأنها أعين مستقبلية، وبخاصة مع الخطوط الكرومية اللامعة التي تمتد مع شبكة التهوية الرئيسية، وكذلك الخطوط الداخلية التي تكمل أيضا تصميم الشبكة، لينتهي التصميم بالكامل عند شعار تويوتا البارز في المنتصف.

كذلك يأتي المصد الأمامي بخطوط أكثر هجومية، مع شبكة تهوية كبيرة في المنتصف، والجزء السفلي البارز والذي يعزز من الجانب الرياضي للسيارة، ويجعلها تبدو أكثر شبابية واقل تحفظا من سابقتها.

على الجانبين لم تحصل كورولا على الكثير من التغيرات، عدا العجلات المعدنية الجديدة، وبقيت الخطوط الأساسية دون تغيرات على الأبواب، والمرايا الجانبية انسيابية التصميم التي تحمل إشارات الانعطاف الصغيرة على جانبيها.

لواجهة الخلفية لكورولا قدمت مصابيح عاملة بالـ LED ذات تصميم أنيق وجذاب، إضافة إلى مصد خلفي ذو خطوط رياضية واضحة، وبمزيد من الهجومية، مع عواكس ضوئية على الجانبين.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة لازالت كورولا تحافظ على اناقتها ومستوى الفخامة والعملية في الداخل.

فعجلة القيادة ذات التصميم الأنيق والتي تحمل شعار تويوتا بحجم كبير في المنتصف، تظهر من ورائها لوحة العدادات بالإضاءة الزرقاء الأنيقة، ولوحة القيادة بتصميمها الفاخر، والتي تعتمد على خامات جيدة جدا، وتصميم يميل للبساطة، مع قائمة تجهيزات متميزة لكورولا.

أما عن مستوى الراحة والرحابة في الداخل، فكورولا تقدم تجربة قيادة متميزة في الأمام، مع مقاعد مريحة في الأمام والخلف، توفر لكافة الركاب مستوى متميز من الراحة خلال الرحلات الطويلة، مع مساحات جيدة وكذلك مساحات تخزين متميزة داخل المقصورة وفي الخلف.

المحرك والأداء

تقدم النسخة المحسنة من كورولا نفس المحرك السابق، وهو محرك متميز يعادل بين القوة ومعدل استهلاك الوقود.

فالمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 121 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وعزم 154 نيوتن.متر عند 5200 لفة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة استمراري السرعات CVT، يدفع بالعجلات الأمامية، ويصل معدل استهلاك كورولا للوقود إلى 17.8 كم لكل لتر.